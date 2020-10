Szef WHO ostrzega: nadchodzące miesiące będą bardzo trudne [+VIDEO]

Nadchodzące miesiące będą bardzo trudne, a niektóre kraje są na niebezpiecznej ścieżce – ostrzegł w piątek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesu. Podkreślił, że organizacja namawia światowych przywódców do „podjęcia natychmiastowych działań” w walce z pandemią COVID-19.

Na konferencji prasowej w piątek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że „znajdujemy się w krytycznym momencie pandemii COVID-19, zwłaszcza na półkuli północnej”. Dodał, że „nadchodzące miesiące będą bardzo trudne, a niektóre kraje są na niebezpiecznym torze”.

„We are at a critical juncture in the #COVID19 pandemic, particularly in the northern hemisphere.

The next few months are going to be very tough and some countries are on a dangerous track”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 23, 2020