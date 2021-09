Szef PGNiG: wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony

Zdaniem prezesa PGNiG, Pawła Majewskiego, wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony z uwagi na mocny wzrost cen surowców na europejskich rynkach. Nie wyklucza przy tym, że wiosną ceny gazu spadną.

Prezes PGNiG, Paweł Majewski wypowiedział się w sprawie podwyżek cen gazu w Polsce w rozmowie z agencją PAP Biznes. „Wniosek o podwyżki cen gazu jest nieunikniony, dlatego że na europejskich rynkach drożeją wszystkie surowce i paliwa”- powiedział.

Majewski zaznaczył, że w stosunku do 2020 roku ceny gazu wzrosły wielokrotnie. Wymienił kilka przyczyn tego zjawiska, w tym sytuację geopolityczną, sytuację postpandemiczną i ożywienie przemysłu po lockdownie. Zwrócił też uwagę na „niedostateczny poziom napełnienia magazynów w Europie Zachodniej” oraz na presję wywieraną przez Gazprom, która polega na „ograniczaniu podaży gazu, żeby wymusić na Europie certyfikację Nord Stream 2”.

Szef PGNIG wskazał, że w pewnym stopniu wzrosty cen gazu w Europie, które w jego opinii są irracjonalnie wysokie, dotkną też odbiorców gazu w Polsce.

„Trzeba się liczyć, że takim wnioskiem będziemy zmuszeni wystąpić do URE” – przyznał, zaznaczając, że wielkość podwyżki nie jest jeszcze przesądzona. „Taryfa jest ustalana na dłuższy okres, więc ta cena będzie spłaszczona, teraz mamy do czynienia ze wzrostem, ale liczymy się z tym, że na wiosnę ceny gazu spadną”.

Ostatnio pisaliśmy, że ceny gazu biją kolejne rekordy. Cena gazu na najważniejszych w Europie holenderskich notowaniach (TTF) sięgnęła rekordowego poziomu 696 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To cena za najbliższe futuresy na gaz, to jest na październik Zaznaczmy, że jeszcze trzy tygodnie temu, gdy cena gazu zaczęła bić rekordy na holenderskiej giełdzie, 1000 m sześc. kosztowało jeszcze 586,3 dol. Jeśli chodzi o ceny gazu „dzień naprzód” to ich średni poziom w sierpniu wynosił 533 dol. za 1000 m sześc. Tymczasem we wrześniu ich poziom podniósł się do średniej wartości 631 dol. Interfax przypomina, że na początku bieżącego roku cena ta wynosiła jeszcze 335 dol.

