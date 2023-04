Szef MSZ Turcji po spotkaniu Ławrowem: trzeba zakończyć wojnę w drodze negocjacji

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina podkreślił w środę w Polskim Radiu 24, że Polska jest jednym z krajów, które najbardziej pomagają Ukrainie. "Popatrzmy na statystyki. Polska dała ogromne rzeczy, choć nie jest jeszcze państwem posiadającym największą armię w Europie. Polacy przyjęli Ukraińców do swoich domów. Ukraińcy to wiedzą. Dziś Wołodymyr Zełenski podziękuje za to, przypomni to, co się działo. Istnieje ogromna szansa zbudowania czegoś w relacjach polsko-ukraińskich w oparciu o polską pomoc dla Ukrainy" - oświadczył, cytowany przez Rzeczpospolitą.

Wskazał, że poruszone zostaną także trudne tematy. "Są też rysy w przyjaźni. W tym roku przypada 80. rocznica rzezi wołyńskiej, jest kwestia ukraińskiego zboża. Wielu Polaków poczuło się niedocenionych, gdy w powiecie hrubieszowskim spadły dwie ukraińskie rakiety" - powiedział.