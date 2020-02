Sondaż IBSP: PIS wygrywa, lecz traci możliwość samodzielnych rządów. Ponad 9% dla Konfederacji

Według najnowszego sondażu Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP), gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, wówczas partia rządząca straciłaby większość niezbędną do samodzielnego sprawowania władzy. Jest jednak siła, która mogłaby stać się przy takim rozdaniu kluczowym elementem politycznej układanki. Chodzi o Konfederację.

IBSP przeprowadził sondaż dla Wirtualnej Polski (WP). Jego wyniki ukazały się we wtorek na łamach portalu. Dotyczył on preferencji partyjnych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Jednak, wszystko wskazuje na to, że partia Jarosława Kaczyńskiego straciłaby możliwość samodzielnego rządzenia.

Zobacz także: Ostra polemika liderów Konfederacji w sprawie jej przekazu ideowego

Według wyników sondażu na PIS swój głos chce oddać 38,43 proc. respondentów. Zamiar głosowania na Koalicję Obywatelską deklaruje około 31 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce zajęłaby Lewica z wynikiem 13,43 proc. Następne miejsce należałoby do Konfederacji, która uzyskałaby ponad 9 procent. W dalszej kolejności uplasowałby się PSL z wynikiem 7,89 proc.

Jak poinformował portal, prognoza podziału mandatów sugeruje jednak, że przy takich wynikach głosowania PIS straciłoby większość umożliwiającą samodzielne rządy. Wszystko wskazuje także na bardzo ograniczone możliwości koalicyjne obecnej partii rządzącej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Krzysztof Bosak w Sieradzu: bronimy interesu narodowego

„Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to największym wygranym byłaby Konfederacja, która zyskuje aż 22 mandaty więcej niż w wyborach na jesieni. Dodatkowo bez Konfederacji nie dałoby się stworzyć w Polsce rządu. Konfederacja byłaby jedyną opcją dla PiS, by mieć w Sejmie ponad 230 mandatów. Nawet trudna do wyobrażenia koalicja PiS-PSL miałaby tylko 227 mandatów. Posłowie Konfederacji mieliby więc bardzo silną pozycję negocjacyjną” – stwierdził Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, tłumacząc wyniki sondażu.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania „Badanie opinii i poglądów politycznych Polaków”, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 18-20.02.2020 r. metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS) – informuje portal WP.

Zobacz także: Krzysztof Bosak upamiętnił rocznicę śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

wiadomości.wp.pl / kresy.pl