Słowacja protestuje przeciwko szalikowi Orbana i wręcza mu kolejny

Słowacki minister spraw zagranicznych Rastislav Káčer zaprotestował przeciwko noszeniu przez premiera Węgier szalika z wizerunkiem Królestwa Węgier. Gest nazwał „obrzydliwym”.

Jak poinformował portal Hungary Today, słowacki minister spraw zagranicznych Rastislav Káčer zaprotestował przeciwko noszeniu przez premiera Węgier szalika z wizerunkiem Królestwa Węgier. Gest nazwał „obrzydliwym”.

Słowacki minister spraw zagranicznych napisał na Facebooku, że „Węgrzy na Słowacji są jak w domu”.

„To, czego nie ma w naszych stosunkach, to irredentyzm i rewizjonizm” – napisał Káčer. „Widzieliśmy w 1939 roku, dokąd prowadzą takie nastroje i plany i widzimy to dzisiaj na żywo, na Ukrainie przez rosyjską agresję”.

Inaczej do sytuacji podszedł premier Słowacji. Eduard Heger przekazał Viktorowi Orbánowi inny szalik, reprezentacji Słowacji. „Zauważyłem, że Viktor Orbán ma stary szalik, więc dziś dałem mu nowy” – napisał Heger w mediach społecznościowych, dodając, że „zbliża się zima”.

I’ve welcome HU PM Viktor #Orban to #V4 summit in #Kosice and as winter is approaching gave him a new #scarf #scarfgate. pic.twitter.com/zXVrRxWWim

— Eduard Heger (@eduardheger) November 24, 2022