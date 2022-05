Sasin: Chcemy, by centrum wsparcia odbudowy Ukrainy było w Warszawie

ONZ tworzy międzynarodowy fundusz wsparcia odbudowy Ukrainy. Chcemy zabiegać o to, aby centrum tego funduszu było w Warszawie – oświadczył w niedzielę wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier i minister aktywów państwowych poinformował w niedzielę na antenie Radiowej Jedynki, że podczas Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos toczyły się rozmowy dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie. „Były również rozmowy z przedstawicielami ONZ, który tworzy międzynarodowy fundusz, który ma wspierać odbudowę Ukrainy. Chcemy zabiegać o to, aby centrum tego funduszu było w Polsce, było w Warszawie” – przekazał wicepremier, cytowany przez PAP.

Dodał, że chodzi o to, by Polska była nie tylko centrum logistyki, „samego wykonania tej wielkiej pracy odbudowy, ale również, by było tu to centrum finansowe”. Zadeklarował, że Polska przygotowuje własną ofertę dla ukraińskich partnerów, dotyczącą odbudowy. „Przygotowujemy taki materiał, który jest syntezą pewnych możliwości spółek Skarbu Państwa i ich know-how” – powiedział.

Zapowiedział uruchomienie specjalnej platformy cyfrowej, która ma pozwolić prywatnym firmom przesyłać swoje oferty dotyczące odbudowy Ukrainy.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski wjechało z Ukrainy 3,684 mln osób – podała w niedzielę Straż Graniczna.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska zaoferowała Polsce dotychczas na pomoc uchodźcom przesunięcie środków z innych programów i dodatkowe 144,6 mln euro, których jeszcze nie przekazała. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podkreślił, że to za mało, bo pomoc kosztuje miliardy euro.

Premier Mateusz Morawiecki uważa, że na tę chwilę można zakładać, iż w Polsce może zostać nawet 70 proc. uchodźców z Ukrainy, czyli ponad milion osób. Twierdzi zarazem, że Polska już dzisiaj nie dopłaca do tej grupy, bo Ukraińcy pracują, płacą podatki i „zostawiają w polskiej gospodarce swoje pieniądze”.

