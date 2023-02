Sąd nie zezwolił na zwolnienie Micheila Saakaszwilego

Sąd Miejski w Tbilisi odrzucił wniosek obrony byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego o zwolnienie go z więzienia z powodów zdrowotnych. Odpowiednią decyzję ogłosił sędzia Giorgi Arevadze na posiedzeniu, które było transmitowane na żywo przez lokalne kanały telewizyjne.

Sąd zdecydował się „nie spełnić prośby prawnika Micheila Saakaszwilego Szalwy Chaczapuridze o zwolnienie Micheila Saakaszwilego z wykonania kary lub odroczenie wyroku” – powiedział Arevadze.

6 lutego w Sądzie Miejskim w Tbilisi odbyła się rozprawa, na której strony wygłosiły końcowe przemówienia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w środę do uwolnienia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego.

„W tej chwili obywatel Ukrainy, były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili jest powoli zabijany” – napisał Zełenski na Twitterze, nad zdjęciem, które pokazuje wychudzonego Saakaszwilego, podciągającego koszulę, aby pokazać swoją utratę wagi.

Right now, 🇺🇦 citizen, former Georgian President @SaakashviliM is being slowly killed. The very fact that we still have to fight against such an attempt at de facto public execution of a person in Europe in the XXI century is a disgrace! 1/2 pic.twitter.com/WDWQgjAUG3

