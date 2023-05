Rz: ukraińscy uczniowie rezygnują z polskich szkół

Gen. bryg. Peter Zwack, były attache wojskowy USA w Rosji i b. oficer wywiadu wojskowego podkreślił we wtorkowej rozmowie z PAP, że potrzebne są duże zmiany w dostępie do tajnych informacji. "Prawda jest taka, że wielu młodych ludzi przychodzi do sił zbrojnych i zajmuje się poważną pracą, która wymaga dostępu do takich informacji. Dotyczy to również pracowników IT, jakim był sprawca przecieku. Profesjonaliści od IT zajmują się tym, by zapewnić, że nasze systemy wymiany informacji działają, w tym informacji niejawnych. Taka praca z natury wymaga posiadania wysokiego poświadczenia bezpieczeństwa" - powiedział.

Jak wskazał, ostatnie statystyki mówią, że liczba osób uprawnionych do wglądu w informacje sklasyfikowane jako ściśle tajne w USA to ponad 1,2 mln.