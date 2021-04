„Rz”: Liczba cudzoziemców w Polsce rośnie w rekordowym tempie

Przez rok kryzysu wywołanego Covid-19 przybyło aż 100 tys. pracowników z zagranicy. Łącznie pracuje ich w naszym kraju już 766 tys. osób. To najnowsze dane – napisała „Rzeczpospolita” (Rz) we wtorek.

Gazeta pisze, że ostatnie dane ZUS wskazują, że liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce systematycznie rośnie przez cały czas pandemii koronawirusa. Podkreślono, że duży wzrost liczby takich pracowników w Polsce w ciągu dwóch ostatnich kwartałów 2020 r. to wynik odblokowania granic po okresie pierwszego lockdownu – Polska Agencja Prasowa (PAP) powołuje się na „Rz”. W grudniu 2020 r. w ZUS było zarejestrowanych 725 173 obcokrajowców. Oznaczało to wzrost o 11,3 proc. w porównaniu do grudnia poprzedniego roku. 59,4 proc. liczby cudzoziemców było pracownikami, 3 proc. prowadziło działalność gospodarczą. Pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia, np. na zleceniu czy w formie pracy tymczasowej.

„Rz” zaznacza, że największą grupę obcokrajowców, aż 73,4 proc., stanowili obywatele Ukrainy. Liczba takich pracowników zatrudnionych legalnie w Polsce wyniosła grudniu 2020 roku 532 503 osoby. Oznacza to, że było ich o 11,1 proc. więcej niż na koniec 2019 r.

„To jednak nie koniec wzrostów, które od początku tego roku nabrały jeszcze szybszego tempa. Według najnowszych danych za marzec tego roku w systemie ubezpieczeń społecznych figuruje obecnie aż 766 tys. cudzoziemców. Wynika z tego, że tylko przez pierwsze trzy miesiące tego roku przybyło nad Wisłą 40 tys. legalnie zatrudnionych cudzoziemców. Łącznie, licząc rok do roku, jest ich obecnie 100 tys. więcej niż w marcu 2020 r., gdy zaczynał się kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa” – zwraca uwagę „Rz”.

Gazeta podaje, że w całym systemie ubezpieczeń społecznych przybyło jednocześnie w tym czasie tylko 51 tys. ubezpieczonych. W marcu było ich łącznie 15,52 mln osób. Po odliczeniu wzrostu liczby cudzoziemców, można przyjąć, że liczba ubezpieczonych zmalała o 50 tys. osób – zauważa „Rz”.

Od marca 2020 roku do lutego br. w Polsce wydano ponad 420 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 72 proc. z nich stanowili Ukraińcy, zatrudniani głównie w budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Z kolei w tzw. systemie oświadczeniowym, dotyczącym pracy do 6 miesięcy, 1,35 mln wpisów do ewidencji (87%) dotyczyło Ukraińców.

