Rosyjskie ministerstwo obrony zatwierdziło wygląd bombowca typu stealth – PAK DA

Ministerstwo Obrony Rosji zatwierdziło ostateczny wygląd swojego najnowszego bombowca dalekiego zasięgu typu stealth, PAK DA – podaje agencja RIA, powołując się na swoje źródło.

Rosyjska agencja RIA Novosti podała w ubiegłym tygodniu, że Ministerstwo Obrony Rosji zatwierdziło ostateczny wygląd swojego najnowszego bombowca dalekiego zasięgu typu stealth, Tupolewa PAK-DA. Według źródła agencji w rosyjskiej zbrojeniówce, priorytet nadano obniżeniu wykrywalności samolotu i wyposażeniu go w uzbrojenie dalekiego zasięgu.

„Prace badawczo-rozwojowe nad programem są na etapie szczegółowego projektowania, trwa budowa kilku prototypów” – twierdzi źródło agencji RIA. Według niego, nowy bombowiec będzie budowany w oparciu o schemat aerodynamiczny tzw. latającego skrzydła. Samolot będzie mógł rozwijać prędkość poddźwiękową i będzie mógł długo przebywać w powietrzu. Uzbrojony będzie tylko w systemy przenoszone w lukach wewnętrznych kadłuba. Mają to być m.in. rakietowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu i rakiety hipersoniczne.

Wyposażenie pokładowe samolotu ma być w maksymalnym stopniu zautomatyzowane, sięgając wręcz trybu bezzałogowego. Koncepcja PAK DA oparta jest na technologi stealth i związanej z nią taktyce wykorzystania maszyny, w tym tzw. długiego ramienia. Chodzi tu o wykorzystywanie broni dalekiego zasięgu.

Według źródła RIA Novosti, nowy bombowiec miałby również posiadać zdolność kierowaniami grupami dronów oraz wykorzystywania szerokiego spektrum rakiet typu powietrze-powietrze.

Inne źródło powiedziało tej agencji, że specjalne makiety i oddzielnie, pełnowymiarowe elementy tworzonego samolotu przeszły już serie prób, celem oceny poziomu sygnatury radarowej, czyli stopnia „niewidzialności” dla radarów. Strona rosyjska twierdzi, że przy zastosowaniu określonej taktyki, PAK DA będzie mógł niewykryty przedrzeć się przez obronę powietrzną krajów NATO.

Zgodnie z planami, nowy bombowiec ma osiągnąć gotowość bojową i trafić do służby w 2027 roku. Miałby zastąpić bombowce-nosiciele rakiet Tu-95MS. Na początku roku, jak pisaliśmy, rosyjskie wojsko zaaprobowało projekt i uzgodniło charakterystyki bombowca. Podpisano też wszelkie dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy PAK DA.

O rozpoczęciu budowy prototypu bombowca informowano w maju 2020 roku, a w grudniu o silniku dla niego. Na początku 2021 roku miały ruszyć próby stacjonarne jednostki napędowej. Ponadto, równolegle montowanych jest kilka innych silników, które również będą testowane. Dodajmy jednak, że według wcześniejszych zapowiedzi pierwsze testy silnika miały rozpocząć się jeszcze w 2020 roku.

Sam projekt PAK DA jest tajny, ujawnia się niewiele informacji na jego temat. Wiadomo, że mają w nim zostać szeroko zastosowane technologie stealth. Z kolei mocniejsze, bardziej efektywne i ekonomiczne silniki mają pozwolić na zwiększenie czasu lotu do 30 godzin. Dla porównania, w przypadku używanych obecnie Tu-160 jest to 25 godzin.

Pod względem konstrukcji, PAK DA będzie tzw. latającym skrzydłem, co ma zwiększyć jego możliwości bojowej i poprawić zwrotność. Zdaniem ekspertów, pozwoli to dodatkowo zmniejszyć jego wykrywalność przez radary, w tym poprzez przenoszenie ładunku bojowego w wewnętrznym luku. Samolot ma też zostać wyposażony w najnowocześniejszą elektronikę, ułatwiającą sterowanie. Do budowy kadłuba wykorzystane mają zostać najnowsze stopy i kompozyty. Dzięki temu, mają one być adekwatnie przystosowane do działań bojowych przez wiele lat, na wzór Tu-95.

Rosyjscy eksperci przewidują, że bombowiec przyszłości najprawdopodobniej będzie rozwijał prędkość poddźwiękową, z prędkością przelotową rzędu około 1000 km/godzinę i maksymalną nieco mniejszą niż prędkość dźwięku. Dzięki większej powierzchni „latającego skrzydła” możliwe będzie operowanie na małych wysokościach i utrzymanie wysokiej manewrowości w pobliżu ziemi. Jednocześnie, pozwoli to na odpowiednią siłę nośną na bardzo dużym pułapie, rzędu 20 km. Tym samym, PAK-DA będzie mógł przeprowadzać uderzenia z zaskoczenia, z bardzo niskiego pułapu, jak również z „eszelonów w stratosferze”.

