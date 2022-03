Rosjanie ostrzeliwują Mariupol z wyrzutni pocisków termobarycznych [+VIDEO]

Pojawił się materiał filmowy, na którym siły rosyjskie wystrzeliwały pociski termobaryczne w kierunku Mariupola z systemu TOS-1a – poinformował w poniedziałek portal Dailymail.

Nagranie opublikowane przez Russia Today i Doniecką Republikę Ludową (DNR), pokazują „ciężki system miotacza ognia” TOS-1a wystrzeliwujący salwę rakiet w kierunku Mariupola.

Przypomnijmy, że jesienią 2020 roku pisaliśmy, że Rosja planuje daleko idącą modernizację nawet 100 swoich ciężkich systemów artylerii rakietowej TOS-1 i TOS-1A, wyposażonych w rakiety termobaryczne. Zasięg miał zostać podwojony, do 15 kilometrów, a same rakiety mają być w stanie „wypalać” do 40 000 metrów kwadratowych obszaru. Poprawiona miała też zostać zdolność ogniowa, poprzez zastosowanie komunikacji cyfrowej i zamkniętej transmisji danych, tzw. „wojskowy internet”.

Ukraina odrzuciła w nocy z niedzieli na poniedziałek ultimatum wystosowane przez wojska rosyjskie do obrońców Mariupola, żądające poddania się – podaje portal Ukraińska Prawda cytując wicepremier Ukrainy Irynę Wereszczuk.

Nie może być mowy o jakiejkolwiek kapitulacji, ani złożeniu broni – oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w nocy z poniedziałku na wtorek. „Poinformowaliśmy już o tym stronę rosyjską” – dodała.

Rosja zażądała w niedzielę wieczorem, by ukraińskie wojska złożyły broń i opuściły Mariupol w poniedziałek rano. Strona rosyjska dała Ukrainie czas do 5 rano na odpowiedź na ofertę dotyczącą korytarzy humanitarnych i złożenia broni. Rosyjskie wojsko przesłało stronie ukraińskiej ośmiostronicowy list wyjaśniając szczegóły planu.

Rosyjski generał dywizji Michaił Mizincew przekazał, że miało to nastąpić między godziną 10.00 a 12.00.czasu moskiewskiego (8.00 do 10.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Wicepremier Wereszczuk poinformowała o odrzuceniu ultimatum. Wezwała Rosję do otwarcia korytarza humanitarnego, aby ukraińska ludność cywilna mogła opuścić miasto. „Zamiast tracić czas na osiem stron listu, wystarczy otworzyć korytarz humanitarny” – powiedziała.

W niedzielę Biuro Praw Człowieka ONZ (OHCHR) podało, że liczba ofiar wśród ludności cywilnej na Ukrainie od 24 lutego do 19 marca br. włącznie wyniosła co najmniej 2361. Było to co najmniej 902 zabitych i 1459 rannych.

Jak podawaliśmy, według danych opublikowanych w piątek przez organizacje powiązane z ONZ, rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła w ciągu ostatnich trzech tygodni prawie 10 mln ludzi do opuszczenia swoich domów.

