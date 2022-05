Rosja oczekuje, że Ukraina zaakceptuje jej żądania, w tym roszczenia dotyczące okupowanych terytoriów – powiedział w czwartek rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że Moskwa oczekuje od Kijowa akceptacji żądań, w tym roszczeń Rosji do okupowanych terytoriów. Zapytany, czy dotyczy to „koncesji terytorialnych”, Pieskow odpowiedział: „To nie są koncesje terytorialne, Kijów musi uznać faktyczną sytuację i po prostu ocenić ją trzeźwo”.

„Moskwa oczekuje, że Kijów zaakceptuje żądania Moskwy i zaakceptuje faktyczną sytuację – rzeczywistą sytuację, która istnieje” – mówił.

⚡️Russia says it expects Kyiv to accept its demands, including claims on occupied territories.

Kremlin’s spokesman Dmitry Peskov said the Russian-occupied territories were not territorial concessions. Ukraine has repeatedly stated that it won’t give up any of its territories.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 26, 2022