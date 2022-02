Rosja grozi Danii konsekwencjami w przypadku wpuszczenia amerykańskich wojsk na wyspę Bornholm

Rosja wyraziła zaniepokojenie planami rozmieszczenia wojsk amerykańskich na Bornholmie, najbardziej wysuniętej na wschód duńskiej wyspie na Morzu Bałtyckim. Ambasada Rosji w Kopenhadze powołuje się dokument z 1946 r. dotyczący przekazania Bornholmu Duńczykom przez ZSRR po II wojnie światowej.

W środę ambasada Rosji w Danii wyraziła zaniepokojenie planami rozmieszczenia wojsk amerykańskich na Bornholmie, najbardziej wysuniętej na wschód duńskiej wyspie na Morzu Bałtyckim. Ambasada Rosji w Kopenhadze powołuje się dokument z 1946 r. dotyczący przekazania Bornholmu Duńczykom przez ZSRR po II wojnie światowej.

❗️1946 Notes from #DK and #RU sides on the issue of non-deployment of foreign troops on #Bornholm . The exchange of these documents constitutes an agreement. Duration is not specified. In accordance with international law this means the agreement is open-ended and remains in force pic.twitter.com/IBAshYGPbH

Dokument ten jest korespondencją między Wiaczesławem Mołotowem, ministrem spraw zagranicznych ZSRR, a duńskim dyplomatą Thomasem Døssingiem. Jego treść ma dowodzić, że Dania zgodziła się nigdy nie wpuszczać obcych wojsk na wyspę Bornholm.

Jak stwierdziła ambasada rosyjska w Kopenhadze: „Notatki wymieniane między stronami duńską i rosyjską w sprawie nierozmieszczania obcych wojsk na Bornholmie. Wymiana tych dokumentów stanowiła porozumienie w tej sprawie. Nie określono czasu trwania. W świetle prawa międzynarodowego oznacza to, że umowa jest bezterminowa i pozostaje w mocy“.

„Przypominamy, że Rosja jest spadkobiercą Związku Radzieckiego. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego oznacza to, że Rosja jest stroną umów międzynarodowych, których stroną był Związek Radziecki” – dodała później ambasada.

❗️Responding to the comments on our publications, we would like to remind you that #Russia is the continuing state of the Soviet Union. In terms of international law, this means that Russia is a party to international agreements the Soviet Union was a party to.

— Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) February 18, 2022