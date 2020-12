RMF [Nieoficjalnie]: Najpóźniej do jutra musi pojawić się stanowisko Polski i Węgier ws. budżetu UE

„Potrzebujemy do dzisiaj, najpóźniej do jutra porozumienia lub jasnego stanowiska od Polski i Węgier w sprawie weta unijnego budżetu. Jeśli nie, będziemy się kierować w stronę planu „B” szykowanego przez Komisję Europejską” – portal RMF cytuje wysokiego rangą unijnego dyplomatę.

Portal rmf24 napisał w poniedziałek, powołując się na anonimowego, wysokiego rangą dyplomatę UE, że niemiecka prezydencja oraz szef Rady Europejskiej chcą wiedzieć, czy Polska i Węgry są gotowe do negocjacji, czy będą uczestniczyły w szczycie, żeby go zawetować. W najbliższym czasie Szef RE chciałby odbyć także rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jeden z unijnych dyplomatów miał powiedzieć dziennikarce RMF FM w Brukseli, że szczyt nie służy negocjowaniu kompromisów, lecz konkretnych przepisów, zaś kompromis powinien zostać przygotowany przed szczytem. „Dziś mija termin na przyjęcie budżetu na 2021 rok a nie może on zostać przyjęty, bo Polska i Węgry blokują wieloletnie ramy finansowe, których częścią jest przyszłoroczny budżet” – pisze rmf24.

„Wysoki rangą dyplomata UE stawia warunek : „Potrzebujemy do dziś, najpóźniej jutro porozumienia lub jasnego sygnału od PL i Hu. Jeżeli nie, to kierujemy się w stronę scenariusza B.” Oznacza on :1. niekorzystne dla PL prowizorium budżet. 2. Kornafundusz dla 25, PL traci 64mld euro” – napisała na Twitterze korespondentka RMF w Brukseli.

Przygotowany przez KE plan „B” to prowizorium budżetowe, które jest niekorzystne dla Polski, a także Fundusz Odbudowy bez Polski i Węgier, który miałby powstać już w styczniu – pisze portal.

W ostatnim okresie eurokraci, Parlament Europejski i Niemcy chcą wprowadzenia wraz z budżetem UE na lata 2021-2027 mechanizmu wiążącego wypłaty z niego z oceną prawa stanowionego w państwach członkowskich w aspekcie sądownictwa. Polska i Węgry zablokowały prace nad budżetem domagając się rezygnacji z tego mechanizmu.

W ubiegły poniedziałek kanclerz Niemiec Angela Merkel odniosła się do możliwego weta ze strony Polski i Węgier. „Szczyt przywódców Unii Europejskiej będzie miał kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy uda się znaleźć rozwiązanie, pozwalające na uchwalenie budżetu i funduszu odbudowy pomimo zastrzeżeń Polski i Węgier ” – oświadczyła Merkel.

Przypomnijmy, że komisarz UE do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział w ubiegłą niedzielę, że weto Polski i Węgier wobec unijnego budżetu zostanie „przezwyciężone”. Były premier Włoch wyraził w wywiadzie dla telewizji RAI opinię, że stanie się tak, ponieważ oba kraje potrzebują pieniędzy.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o ewentualny plan „B” w sytuacji, gdyby Polsce nie udało się osiągnąć kompromisu z UE ws. „praworządności” oraz wypłaty środków unijnych. Zdaniem premiera odpowiedzią ma być Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

