Resort obrony Tajwanu: 25 chińskich samolotów naruszyło naszą strefę identyfikacji obrony powietrznej

W poniedziałek 25 chińskich samolotów wojskowych naruszyło strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu – poinformowało tajwańskie ministerstwo obrony. Podkreślono, że było to dotychczas największe naruszenie strefy.

Do strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu wleciało w poniedziałek 25 chińskich samolotów: 18 myśliwców (w tym czternaście myśliwców Shenyang J-16 oraz cztery myśliwce Chengdu J-10), cztery bombowce Xian H-6, dwa samoloty Shaanxi Y-8, a także jeden samolot wczesnego ostrzegania Shaanxi KJ-500.

5 PLA aircraft (Y-8 ASW and J-16*4 ) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on Apr. 13, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/7hbDqMEjAo pic.twitter.com/yIIHie3fRd

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 13, 2021