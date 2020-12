Resort obrony Rosji: Przed końcem 2024 roku rosyjskie wojsko otrzyma 22 myśliwce Su-57 z produkcji seryjnej

Rosyjskie siły zbrojne otrzymają przed 2025 rokiem 94 samoloty i śmigłowce, w tym 22 myśliwce piątej generacji Su-57 z produkcji seryjnej – poinformował w poniedziałek rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.

Jeśli chodzi o samoloty, to do końca 2024 r. przewiduje się dostawy 94 samolotów i śmigłowców, w tym 22 myśliwców Su-57, których liczba wzrośnie do 76 do 2028 r. – powiedział minister, cytowany przez agencję „Tass”.

Przypomnijmy, że szef koncernu Rostiech Siergiej Czemezow ogłosił 7 grudnia, że pierwszy seryjny myśliwiec 5. generacji Su-57 powinien zostać dostarczony do rosyjskich sił zbrojnych przed końcem roku. Pierwsze maszyny z nowym silnikiem tzw. drugiego etapu mają być gotowe w 2022 roku.

Na początku listopada agencja TASS powołując się na swoje źródło w rosyjskiej zbrojeniówce podała, że Ministerstwo Obrony Rosji jeszcze w grudniu otrzyma pierwszy myśliwiec 5. generacji Su-57 z produkcji seryjnej.

Na początku września strona rosyjska zadeklarowała, że oferuje swoje myśliwce 5. generacji, Su-57 na eksport. Taką informację przekazał Anatolij Sierdiukow, dyrektor przemysłowy rosyjskiego koncernu Rostiech. Jego zdaniem, liczba zamówień prawdopodobnie zwiększy się po tym, gdy zostanie zrealizowane zamówienie dla rosyjskich sił zbrojnych.

Su-57 to myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, przeznaczony do niszczenia wszelkiego rodzaju celów powietrznych, naziemnych i morskich. Myśliwiec Su-57 charakteryzuje się technologią stealth z szerokim wykorzystaniem materiałów kompozytowych, jest zdolny do rozwijania ponaddźwiękowej prędkości przelotowej i jest wyposażony w najbardziej zaawansowany pokładowy sprzęt radioelektroniczny, w tym potężny komputer pokładowy, system radarowy i kilka innych innowacji, w szczególności uzbrojenie umieszczone wewnątrz kadłuba. Zgodnie z założeniami, ma przenosić pociski hipersoniczne.

Su-57 po raz pierwszy wzbił się w powietrze 29 stycznia 2010 roku. W porównaniu do swoich poprzedników Su-57 łączy w sobie funkcje samolotu szturmowego i myśliwca, a jednocześnie wykorzystuje materiały kompozytowe i innowacyjne technologie. Uzbrojenie samolotu będzie obejmowało w szczególności pociski hipersoniczne. Myśliwiec piątej generacji przeszedł pomyślnie testy bojowe w Syrii.

tass.com / Kresy.pl