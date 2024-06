Białoruś gotowa do użycia specjalnej broni jądrowej

Wspólne ćwiczenia z Rosją z siłami nuklearnymi pokazały, że Siły Zbrojne Białorusi są gotowe do użycia specjalnej broni jądrowej. Oświadczył to szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generał dywizji Paweł Murawiejko.

Jak przekazała w środę agencja prasowa TASS, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generał dywizji Paweł Murawiejko oświadczył, że wspólne ćwiczenia z Federacją Rosyjską z siłami nuklearnymi pokazały, że Siły Zbrojne Białorusi są gotowe do użycia specjalnej broni jądrowej.

„Takie szkolenie i wypracowanie ważnych kwestii dotyczących użycia niestrategicznej broni jądrowej to jeden ze sposobów zwiększenia naszej gotowości i naszego potencjału. Podsumujemy wyniki, ale już teraz mogę powiedzieć z pewnością: jednostki i oddziały Sił Zbrojnych Białorusi są gotowe do użycia specjalnej broni jądrowej” – czytamy.

Generał dywizji powiedział, że w ramach ćwiczeń operacyjno-taktyczne systemy rakietowe Iskander „przemieszczały się na wyznaczone obszary stanowisk, otrzymywały specjalną amunicję, dokowały je do głowic bojowych i zajmowały pozycje startowe, podejmując służbę bojową na wyznaczonych celach”.

„Podobne wydarzenie przeprowadziło nasze lotnictwo” – powiedział.

„Najważniejszym punktem naszych ćwiczeń było to, że do ostatniej chwili dowódcy łączników lotniczych nie wiedzieli, kto otrzyma prawo do wykonywania misji szkolenia bojowego i z którego lotniska lotnictwo będzie operować. Sygnał przyszedł dosłownie 30 minut przed rozpoczęciem zadań, a nasi lotnicy wykonali to wydarzenie z godnością i honorem” – powiedział Murawiejko.

“Oczywiście, jest za wcześnie, aby podsumować wyniki, ale jako szef Sztabu Generalnego mogę powiedzieć, że chłopaki wykonali dobrą robotę. To są profesjonalne działania”.

Przypomnijmy, rozpoczął się drugi etap ćwiczeń niestrategicznych sił nuklearnych – podało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Podczas szkoleń zostaną przećwiczone zagadnienia wspólnego szkolenia jednostek sił zbrojnych Rosji i Białorusi w zakresie bojowego użycia niestrategicznej broni jądrowej, poinformowała RBK. „Ćwiczenia mają na celu utrzymanie gotowości personelu i wyposażenia jednostek do bojowego użycia niestrategicznej broni nuklearnej Rosji i Białorusi w celu bezwarunkowego zapewnienia suwerenności i integralności terytorialnej Państwa Związkowego” – przekazał rosyjski resort obrony.

Jeszcze 6 maja Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło rozpoczęcie przygotowań do ćwiczeń, podczas których ćwiczone będzie użycie taktycznej broni nuklearnej. Administracja Prezydenta Rosji tłumaczyła z kolei, że powodem manewrów były oświadczenia zachodnich polityków o „gotowości, a nawet zamiarze wysłania kontyngentów zbrojnych na Ukrainę”.

Następnego dnia Białoruś przeprowadziła sprawdzenie gotowości sił i środków przenoszenia taktycznej broni nuklearnej. Zastępca dowódcy Sił Powietrznych i Sił Obrony Powietrznej Białorusi, Leonid Dawidowicz powiedział, że białoruska armia zakończyła pełny cykl szkolenia w zakresie użycia niestrategicznej broni nuklearnej. „Załogi są już gotowe, kadra inżynieryjno-techniczna też jest gotowa, samoloty są gotowe od dawna” – powiedział 2 czerwca Dawidowicz.

Zadeklarował on także, że podlegające mu siły niemal codziennie reagują na przeloty zachodnich samolotów rozpoznawczych wzdłuż swoich granic.

Amerykański kwartalnik “Foreign Policy” jeszcze w marcu podał, że rosyjska taktyczna broń nuklearna znajduje się już na Białorusi.

Kresy.pl/TASS