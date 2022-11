Zelenski uznał, że Musk będzie mógł proponować Ukrainie rozwiązanie konfliktu, gdy ją odwiedzi

Prezydent Ukrainy uznał, że Elon Musk powinien osobiście zobaczyć co dzieje się na Ukrainie, by wypowiadać się na temat tego, jak powinna zostać zakończona wojna.

Prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do wypowiedzi założyciela SpaceX i Tesli Elona Muska dotyczących wojny na Ukrainie podkreślił, że aby zrozumieć, co Rosja zrobiła na Ukrainie, trzeba przyjechać i zobaczyć wszystko na własne oczy.

Zełenski powiedział podczas The New York Times DealBook Summit, żę komunikacja z Muskiem jest utrzymywana od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

„Od samego początku inwazji na pełną skalę naprawdę mieliśmy łączność, także ja osobiście z Elonem Muskiem. Było dla nas bardzo ważne, abyśmy nie stracili społeczeństwa, które dostało się pod okupację” – słowa Zełenskiego zacytowała w środę agencja informacyjna UNIAN.

Dodał, że dzięki internetowi i łączności zapewnianej przez satelitarny system Muska zapewniono Ukraińcom podstawowe usługi w tym wypłatę wynagrodzeń, emerytur.

„Wtedy w pewnym momencie wydaje mi się, że Elon zaczął zmieniać swój punkt widzenia i codziennie słyszeliśmy różne wezwania. Myślę, że albo ktoś na niego wpływa, albo on jakoś sam to robi. Zawsze mówię całkowicie szczerze: jeśli chcesz zrozumieć, co Rosja nawyrabiała tutaj – przyjedź tutaj na Ukrainę, a zobaczysz to wszystko na własne oczy, bez słów, a potem powiesz, jak zakończyć tę wojnę, kto ją rozpoczął, i kiedy będzie można to zakończyć” – podkreślił Zełenski.

3 października współwłaściciel Tesli i prezes SpaceX wyraził swój pogląd na temat możliwego pokojowego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej na Twitterze. „Pokój Ukraina-Rosja: Ponowne wybory w anektowanych [przez Rosję] regionach [Ukrainy] pod nadzorem ONZ. Rosja odchodzi, jeśli taka jest wola ludu. Krym formalną częścią Rosji, jaką był od 1783 (przed błędem Chruszczowa). Zapewnione zaopatrzenie Krymu w wodę. Ukraina pozostaje neutralna” – napisał w poniedziałek na Twitterze Musk. W kolejnym wpisie uznał, że to prawdopodobny scenariusz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, „pytanie tylko, jak wielu ludzi zginie do tej pory”. Dodał w tym wątku jeszcze jeden tweet: „Warto też odnotować, że możliwym, choć nieprawdopodobnym wynikiem tego konfliktu może być wojna nuklearna”.

Wywołało to wzmożoną krytykę ukraińskich polityków, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zwykłych Ukraińców i ich sympatyków wśród użytkowników serwisu społecznościowego. Szczególnie ostra i niecenzuralna okazała się reakcja Andrija Melnyka ukraińskiego dyplomaty Andrija Melnyka osławionego relatywizowaniem zbrodni OUN-UPA na Polakach i twierdzeniem, że Polacy popełnili takie same zbrodnie na Ukraińcach. „Jedyny wynik jest taki, że teraz żaden Ukrainiec nigdy nie kupi twojego pie****o gówna Tesli. Powodzenia” – napisał Melnyk. Potem ukraiński dyplomata napisał do Muska – „S***laj to moja bardzo dyplomatyczna odpowiedź dla ciebie”.

Reakcją potentata przemysłu wysokich technologii było szybkie ogłoszenie wstrzymania finansowania działania systemu Starlink dla Ukrainy. Odgrywa on ważną rolę w funkcjonowaniu ukraińskich struktur państwowych, w tym armii, w warunkach zniszczeń wojennych. „Po prostu stosuję się do zalecenia” – wytłumaczył na Twitterze Musk, odnosząc się właśnie do wpisu Melnyka.

Po kilku dniach miliarder zmienił zdanie i zadeklarował dalsze wspieranie Ukraińców.

unian.net/kresy.pl