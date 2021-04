We Lwowie pojawi się pomnik Mozarta

W centrum Lwowa pojawi się pomnik Mozarta – ale nie Wolfganga Amadeusza, tylko jego syna Franza Xavera, który zyskał miano „lwowskiego Mozarta”.

Jak podał w czwartek portal Zaxid.net, komitet wykonawczy rady miejskiej Lwowa wydał zgodę na ustanowienie pomnika Franza Xavera Mozarta na Placu Małaniuka (dawny Plac Dąbrowskiego). W ten sposób Lwów chce uczcić 230. rocznicę urodzin syna wybitnego kompozytora, który prawie 30 lat mieszkał w tym mieście. Wzniesienie pomnika jest planowane na 26 sierpnia br.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia są Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej LvivMozArt, Towarzystwo Naukowe Mozartiana Galicia oraz Międzynarodowa Fundacja Mozarteum z Salzburgu.

W projekt zaangażowano austriackiego rzeźbiarza Sebastiana Schweikerta. Wykona on formę w swoim warsztacie w Austrii i przyśle ją do Lwowa, gdzie pomnik zostanie odlany.

Stworzony model pomnika ukazuje syna Mozarta w symbolicznym geście podczas dyrygowania orkiestrą, z przesadną barokową [sic!] peruką, która ma symbolizować jego związek z legendarnym ojcem oraz z dziadkiem Leopoldem. Będzie to prawdopodobnie jedyny pomnik Franza Xavera na świecie.

Plac Małaniuka wybrano na miejsce pomnika, ponieważ znajduje się tu przestrzeń muzyczna miasta. „Znajduje się blisko filharmonii, Hotelu Chopin, przy ulicy Ferenca Liszta. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje pomysł, aby przemianować tę przestrzeń imieniem Muzyki. Wokół niego powinno rozpocząć się nowe życie artystyczne” – powiedziała Zaxid.net Oksana Łyniw, dyrygentka, twórczyni festiwalu LvivMozArt.

Franz Xaver Mozart to młodszy syn Wolfganga Amadeusza Mozarta, który prawie 30 lat mieszkał we Lwowie, gdzie pracował jako nauczyciel muzyki. Był też dyrygentem i kompozytorem, ale pod względem talentu było mu daleko do genialnego ojca. Franz Xaver założył we Lwowie Towarzystwo Muzyczne im Św. Cecylii i organizował z nim liczne koncerty.

