Ukraiński bank centralny wypuścił monetę z wizerunkiem przywódcy OUN

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zapowiedział w ubiegłym tygodniu wprowadzenie do obiegu pamiątkowej monety „Jewhen Konowałeć” (Jewhen Konowalec). Jest ona poświęcona działaczowi, który m.in. stał na czele Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która w II RP prowadziła działalność terrorystyczną.

W minionym tygodniu NBU zapowiedział, że 9 czerwca br. wprowadzi do obiegu dwie monety pamiątkowe: „Jewhen Konowałeć” i „Spadok”. Pierwsza z nich jest dedykowana, jak podano, „wojskowemu i politycznemu działaczowi, który symbolizuje dziedzictwo ukraińskiej walki narodowowyzwoleńczej”.

Na rewersie monety znalazł się m.in. stylizowany portret Jewhena Konowalca, napis OUN oraz stylizowany tryzub, symbol tej organizacji.

Na awersie monety umieszczono m.in. dwie litery SS (CC), przeplatane gałązką czerwonej kaliny, co jest wyobrażeniem odznaki „Rada Strzelecka” Strzelców Siczowych, których komendantem był Konowalec. Po prawej stronie awersu znalazły się słowa Konowalca: „Będziemy mieć siłę, wtedy razem wyjdziemy z najgorszych nieszczęść i zdobędziemy wszystko, czego potrzebujemy”.

Moneta „Jewhen Konowałeć” ma nominał 2 hrywien i jest wykonana z tzw. nowego srebra (stopu miedzi, niklu i cynku).

Jewnen Konowalec był pułkownikiem armii Ukraińskiej Republiki Ludowej – nieuznawanego państwa istniejącego w latach 1917-20, w skład której wchodził korpus Strzelców Siczowych. Później był przywódcą Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) oraz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), które prowadziły na terenie II RP działalność dywersyjną i terrorystyczną, korzystając przy tym ze wsparcia obcych wywiadów, w tym Abwehry. Konowalec kierował UWO a potem OUN przebywając na emigracji. W tym czasie doszło do stopniowej radykalizacji ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, która zbliżyła ten ruch do faszyzmu i doprowadziła do ludobójstwa na Polakach w czasie II wojny światowej. Stało się to już po śmierci Konowalca, który w 1938 roku został skrytobójczo zamordowany w Rotterdamie przez sowieckiego agenta.

We wcześniejszych latach w ramach serii „Wybitne osobistości Ukrainy” NBU uhonorował monetami m.in. takich nacjonalistycznych działaczy jak Roman Szuchewycz i Ołena Teliha.

