Ukraińcy o najbardziej masowym ataku dronami przez Rosję

Ukraińscy wojskowi twierdzą, że w poniedziałek Rosjanie wykonali jak do tej pory najbardziej masowe uderzenie amunicją krążącą.

„Wczoraj, jak wiecie, był dzień Świętego Mikołaja. Raszyści pozdrowili nas jednym z największych ostrzałów [dronami] Shahed, mam na myśli liczebność. Na terytorium Ukrainy wystrzelono 35 dronów uderzeniowych” – powiedział rzecznik dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

Według przytaczanych przez Ihnata statystyk, Rosjanie nigdy jeszcze nie wypuścili takiej liczby Shahed-136 w tym samym czasie, przytoczył portal Korrespondent.net

Jednocześnie ukraiński wojskowy twierdził, że obrona przeciwpowietrzna jego kraju od 7 grudnia zestrzeliła łącznie 67 dronów naprowadzanych przez Rosjan.

Twierdził on także, że Rosjanie wystrzeliwują drony z nowych lokalizacji, które odsunęli od terytoriów kontrolowanych przez Kijów. „Wcześniej był to Krym i obwód chersoński, teraz punkty startowe zostały przeniesione do Kraju Krasnodarskiego (wschodnie wybrzeże Morza Azowskiego) – to stamtąd samoloty Shahedy przylatują nad nasze terytorium” – powiedział Ihnat.

Według niego tak masowy atak rosyjski potwierdza wcześniejsze pogłoski o nabyciu przez Rosjan od Iranu kolejnej transzy tej amunicji krążącej o liczebności 250 sztuk, o czym już mówił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Czytaj: DPA: Rosja zamówiła setki irańskich dronów i rakiet

korrespondent.net/kresy.pl