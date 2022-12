Turcja oczekuje „konkretnych kroków” od Szwecji i Finlandii

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu ponowił swoje żądania wobec państw ubiegających się o członkostwo w NATO.

Turcja oczekuje „nie miłych słów, ale konkretnych kroków” od krajów, które mają nadzieję na przystąpienie do NATO, Szwecji i Finlandii, w celu rozwiązania jej obaw związanych z bezpieczeństwem, powiedział we wtorek turecki minister spraw zagranicznych. Jego wypowiedź zacytowała turecka agencja informacyjna Anadolu.

Przemawiając na konferencji prasowej wraz ze swoim odpowiednikiem z Gambii Mamadou Tangarą, Cavusoglu powiedział, że ponieważ nie ma nic więcej do powiedzenia na temat żądań Turcji, „od teraz należy podjąć konkretne kroki”. Podniósł w ten sposób po raz kolejny postulat ekstradycji oskarżanych przez Turków o terroryzm domniemanych członków Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) czy organizacji Fetullaha Gulena, a także zamrożenia aktywów tych osób i organizacji.

Odmowa Szwecji ekstradycji oskarżanego przez Turków o terroryzm – Bulenta Kenesa – jest „bardzo negatywnym wydarzeniem” – ocenił szef tureckiej dyplomacji.

Szwedzki Sąd Najwyższy odrzucił w poniedziałek wniosek Turcji o ekstradycję Kenesa, mieszkającego na szwedzkiej ziemi, orzekając, że ponieważ nie został skazany na rok więzienia lub więcej, nie kwalifikuje się do ekstradycji.

Kenes, były redaktor naczelny jednej z gazet jest podejrzany przez tureckie organa ścigania o powiązania z przebywającym na emigracji Gulenem.

Obecne władze Turcji uważają, że to Gulen stał za wymierzonym w nie puczem z 2016 r. W próbie obalenia władz przez grupę wojskowych zginęło 251 osób, a 2734 zostało rannych.

Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały w czerwcu memorandum w sprawie ubiegania się o członkostwo w NATO. Memorandum zobowiązuje Finlandię i Szwecję do podjęcia kroków w związku z obawami Turcji dotyczącymi terroryzmu, w tym do ekstradycji podejrzanych o terroryzm, oraz do zniesienia embarga na broń wobec azjatyckiego kraju. W zamian Turcja zwolni swoją blokadę ich akcesji do Sojuszu.

aa.com.tr/kresy.pl