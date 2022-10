Ukraina wysyła list gończy za Dmitrijem Miedwiediewem

W związku z sytuacją za wschodnią granicą i po donacjach sprzętu dla Ukrainy musimy dozbroić polskie wojsko - podkreślił wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Wskazał, że w projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano 97,4 mld zł do wykorzystania przez MON, a do dyspozycji będzie jeszcze 40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wiceszef MON został zapytany o skalę przyszłorocznych wydatków na obronność, w tym na zakupy uzbrojenia. Podkreślił, że chodzi o "niebagatelną kwotę", ponieważ w projekcie budżetu do wykorzystania przez MON w 2023 r. zapisano 97 mld 445 mln zł, co stanowi 3 proc. PKB. "Ale dodatkowo mamy do dyspozycji również - co dała nam ustawa o obronie ojczyzny - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Są to odpisy, są to papiery dłużne, które mogą być na wniosek ministra obrony narodowej emitowane. I w tej projekcji finansowej na rok 2023 mamy limit w wysokości 40 mld zł, jeżeli chodzi o szacowany dochód tegoż funduszu" - powiedział, cytowany w poniedziałek przez PAP.

Zaznaczył, że chodzi o konieczność uzupełniania wyposażenia polskiego wojska, po przekazaniu w tym roku sprzętu wojskowego Ukrainie. "W związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą, po tym jak Polska dokonała szeregu donacji sprzętu na rzecz Ukrainy, szczególnie sprzętu postsowieckiego, bo jest to rzecz najprostsza z punktu widzenia obsługi przez żołnierzy armii ukraińskiej, dziś musimy przede wszystkim działać tak, aby dozbroić polskie wojsko, aby sprzęt, który wchodzi na wyposażenie polskiego wojska był nowoczesny i nie w ilościach homeopatycznych. Bo 10, 20, czy 30 czołgów, czy armatohaubic, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Polsce, krajowi o olbrzymim terytorium, liczącym 38 mln mieszkańców" - wskazał.