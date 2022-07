Strona ukraińska potwierdza: polskie PT-91 są już na Ukrainie

Szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego potwierdził, że polskie czołgi PT-91 Twardy są już na Ukrainie.

Andrij Jermak, szef Biura Prezydenta Ukrainy, potwierdził w poniedziałek, że czołgi PT-91 Twardy, które Polska przekazała Ukrainie, są już w tym kraju.

„PT-91 Twardy z Polski są już na Ukrainie. Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom” – napisał Jermak w serwisie Telegram.

Na Twitterze Jermak dodał do tego komunikatu zdanie w języku angielskim: „A friend in need is a friend indeed” (Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie).

Polish PT-91 Twardy MBTs are in Ukraine. A friend in need is a friend indeed. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym polskim przyjaciołom. pic.twitter.com/CatWwQSa8b — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 25, 2022

Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta nie ujawnił, ile czołgów PT-91 trafiło na Ukrainę.

Przypomnijmy, że rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek w rozmowie z Jarosławem Wolskim, politologiem oraz analitykiem zajmującym się wojskiem i obronnością, opublikowanej w niedzielę na kanale „Wolski o Wojnie” potwierdził, że Polska wysłała na Ukrainę czołgi PT-91 Twardy. Płatek również nie ujawnił liczby wysłanych czołgów.

W zeszłym tygodniu Jarosław Wolski przekazał, że Polska dostarczyła Ukrainie czołgi PT-91 Twardy. „Na pewno nie wyślemy 230 Twardych, a przynajmniej ja nic o tym nie słyszałem. Natomiast wysłaliśmy Twarde, w znaczącej już liczbie. Wozy dotarły do Ukraińców. Ale to są rzeczy, które powinny wyjść po prostu od Ukraińców” – powiedział.

Na początku lipca w mediach społecznościowych pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których Polska miałaby wysłać Ukrainie ponad 200 czołgów PT-91 Twardy – najprawdopodobniej wszystkie 232, jakie posiada polska armia. Podawano wówczas, że w zamian mielibyśmy otrzymać lub kupić od Amerykanów 300 czołgów Abrams, prawdopodobnie używanych. Później okazało się, że Polska kupi jedynie 116 używanych Abramsów. Zdaniem części ekspertów, może chodzić o wozy w wersji M1A1SA. Według rzecznika prasowego Agencji Uzbrojenia „luka” po ponad 200 czołgach T-72 i pewnej ilości czołgów PT-91, wysłanych na Ukrainę, zostanie wypełniona czołgami K2 i K2PL zakupionymi od Korei Południowej.

Kresy.pl