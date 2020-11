Madziarzy-radni odśpiewali hymn Węgier na posiedzeniu rady gminy na Zakarpaciu [+VIDEO]

W gminie Sjurte w ukraińskim obwodzie zakarpackim zamieszkanej przez Węgrów inauguracja nowej rady gminnej miała etniczny charakter.

Krótkie nagranie z uroczystości inauguracji nowej gminy zamieściła strona na Facebooku Zakarpattija Top. Jej administrator dopatrzył się na nagraniu „skandalu” bowiem „przewodniczący razem z radnymi odśpiewał węgierski hymn”. Wspominając o tym, że jeden z samorządowców ze Sjurte oskarżał ukraińskich obywateli o niechętny stosunek do mniejszości węgierskiej, administrator strony zapytał: „Czy to nie jest rozniecanie nienawiści międzyetnicznej?”. Oskarżył on także władze gminy o sfałszowanie niedawnych wyborów oraz przygotowywanie na Zakarpaciu „scenariusza krymskiego”.



Autentyczność nagrania potwierdził portal Censor.net.ua. Podaje on, że do zaprzysiężenia rady, która odśpiewała hymn Węgier doszło 21 listopada. W środkach masowego przekazu brak szerszej relacji na temat posiedzenia rady, w tym szerszego nakreślanie całej inauguracji, nie sposób więc stwierdzić, czy hymn Węgier odśpiewaną obok hymnu Ukrainy czy nie.

Sjurte (węg. Szurte) położona jest w zachodniej części obwodu zakarpackiego, 10 kilometrów od granicy Węgier i kilka kilometrów od granicy Słowacji. Jest w większości zamieszkana przez etnicznych Węgrów. Szefem gminnej administracji jest przedstawiciel tej mniejszości narodowej Arpad Puskar. Większość w radzie zdobyła Partia Węgrów Ukrainy (KMKSZ-UMP).

Oskarżenia wobec węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu o separatyzm pojawiają się często w debacie publicznej na Ukrainie. Tymczasem władze Węgier kontestują politykę władz Ukrainy wobec mniejszości narodowych. Ustawa o „zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy w kwietniu bieżącego roku utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie.

Z kolei przyjęta w 2017 roku – ustawy o oświacie ogranicza do prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko do klas od 1 do 4 a więc do nauczania początkowego. Uszczuplenie praw społeczności mniejszościowych spowodowało protesty i działania ich narodowych ojczyzn. Najbardziej zdecydowanie przeciw nowej ukraińskiej ustawie językowej występują właśnie Węgry. Budapeszt blokuje z tego powodu kontakty między NATO a Ukrainą na wysokim szczeblu politycznym, czyniąc warunkiem ich odblokowania zmianę kontrowersyjnej ustawy językowej i ustawy oświatowej.

Węgrzy stanowią 12,1 proc. mieszkańców obwodu zakarpackiego jednak w pasie wzdłuż granicy zamieszkują zwarcie pozostają w większości w poszczególnych gminach.

