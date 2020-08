W Rosji zauważono ruch wojskowych ciężarówek w stronę granicy z Białorusią [+VIDEO]

W sieciach społecznościowych pojawiły się doniesienia od rosyjskich użytkowników, którzy w niedzielę zaobserwowali w zachodniej części Rosji ruchy nieoznakowanych wojskowych samochodów ciężarowych zmierzających w kierunku granicy z Białorusią.

Zamieszczane nagrania i zdjęcia zebrali i przeanalizowali blogerzy z Conflict Intelligence Team. Jedną z kolumn zauważył i nagrał czytelni portalu Fontanka. Wedle jego słów kolumna poruszała się po drodze Petersburg-Psków i składała się z około 30-40 ciężarówek i kilku wojskowych pojazdów terenowych. Jak policzono, jeśli pojazdy przewoziły wojskowych, mogło ich tam być co najmniej 600.

Drugą kolumnę, która jechała od strony Moskwy w kierunku białoruskiej granicy, zauważyli m.in. czytelnicy portalu Meduza. W kolumnie jechały nieoznakowane ciężarówki identyczne z tymi, których używa Rosgwardia. Jedno z nagrań pojazdów posiada koordynaty wskazujące, że zostało wykonane w pobliżu Smoleńska, 83 kilometry od granicy z Białorusią.

Niektórzy internauci zauważyli, że pojazdy przewoziły ubranych na czarno, nieoznakowanych funkcjonariuszy.

Day 9 of the #BelarusRevolution and the Putin regime is gearing up efforts to intervene in its neighboring country, revolting against its dictator.

RU special forces trucks – with all insignia removed – were filmed and identified en route from Moscow to #Belarus.

via @CITeam_ru pic.twitter.com/RTpgsIc8oW

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 17, 2020