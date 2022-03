Zastępca szefa Rosgwardii zatrzymany przez FSB

Zastępca szefa rosyjskiej Rosgwardii, gen. Roman Gawriłow miał zostać zatrzymany przez FSB – poinformował w czwartek na Twitterze szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew.

Jak poinformował na Twitterze szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew – „Trzy niezależne źródła podają, że zastępca szefa rosyjskiej Rosgwardii, gen. Roman Gawriłow został zatrzymany przez FSB. Gawriłow pracował też wcześniej w FSO, służbie bezpieczeństwa Putina.

Według dziennikarza śledczego powód zatrzymania jest niejasny: według jednego źródła został zatrzymany przez departament kontrwywiadu wojskowego FSB za „wycieki informacji wojskowych, które doprowadziły do utraty życia”, podczas gdy dwaj inni twierdzą, że było to „marnotrawstwo paliwa”.

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB’s military counter-intelligence department over „leaks of military info that led to loss of life”, while two others say it was „wasteful squandering of fuel”, ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr

