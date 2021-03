Rzecznik Kremla o Białorusi: My jeden naród

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosji zależy na ścisłej integracji z Białorusią.

Pieskow udzielił wywiady gazecie „Argumienty i fakty”. W trakcie wywiadu jej dziennikarz przytoczył wypowiedź przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki twierdzącego, że nie obiecywał Rosji niczego w sprawie zmian konstytucyjnych w swoim kraju. „Wszystko co zachodzi na Białorusi to wewnętrzna sprawa Białorusi. Ale my wszyscy kibicujemy sercem i duszą naszym białoruskim braciom, ponieważ my faktycznie, praktycznie jeden naród.” – skomentował rzecznik Kremla. Jak dodał „Oczywiście Łukaszenko nie mógł niczego nikomu obiecać jak tylko Białorusinom”. Zauważył jednak, że Białoruski przywódca sam mówił, iż jest społeczne zapotrzebowanie na zmiany systemowe.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Pieskow podkreślił, że Władimir Putin „niejednokrotnie” zadeklarował, że Rosja „nie ma planów mieszać się w wewnętrzne sprawy Białorusi”.

Zapytany o to czy na Kremlu rozpatruje się scenariusz włączenia Białorusi w skład Federacji Rosyjskiej Pieskow odpowiedział – „Nikt, oczywiście o tym nie mówi i nigdzie tego nie napisano. Jest umowa o sojuszu, gdzie zapisana jest określona kolejność kroków na rzecz pogłębienia integracji. Jest katalog map drogowych, które uzgodniły nasze gabinety ministrów – dalsze kroki na rzecz pogłębienia integracji w ramach Państwa Związkowego. O zjednoczeniu się nie mówi. Ale możliwie maksymalna integracja, jesteśmy przekonani, byłaby w interesie tak Rosjan jak i Białorusinów”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Od końca 2018 roku władze Rosji naciskały na Mińsk by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniały udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanych temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. I choć w czerwcu 2019 roku rosyjski minister gospodarki twierdził, że rządy dwóch państw osiągnęły już porozumienie niemal we wszystkich zagadnieniach związanych z pogłębianiem wzajemnych związków, to jednak po spotkaniu premierów Rosji i Białorusi w tymże miesiącu okazało się, że na szczeblu między rządowym porozumienia nie ma.

Od tego czasu trwały negocjacje, których przeciąganie się może uniemożliwić podpisanie porozumień o pogłębieniu integracji 8 grudnia, czyli w rocznicę podpisania umowy z 1991 r. o rozwiązaniu ZSRR, w toku których wypracowywano tak zwane mapy drogowe określające sposób integracji w ramach poszczególnych polityk sektoralnych. Jednak w trakcie grudniowych spotkań Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką ten drugi zablokował ich przyjęcie i w roku bieżącym spór dwóch państw ograniczył się już tylko do negocjowania cen rosyjskich gazu i ropy dla Białorusi.

Wybuch ruchu protestacyjnego po wyborach po sierpniowych wyborach prezydenckich w tym państwie zmiękczyły Aleksandra Łukaszenkę na tyle, że zmienił on retorykę w relacjach z Moskwą. Na razie brak jednak rozmów na temat pogłębienia integracji.

aif.ru/kresy.pl