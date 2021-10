Rosja zamraża gospodarkę. Powodem COVID-19

Rosyjska gospodarka stanie w dniach 30 października – 7 listopada. W ten sposób władze chcą walczyć z kolejną falą COVID-19.

Jak podała w środę agencja TASS, prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał dekret ustanawiający dni wolne od pracy w Rosji od 30 października do 7 listopada 2021 roku. W ten sposób zaakceptował propozycję złożoną przez radę ministrów.

Zgodnie z dekretem Putina pracownicy mają mieć zagwarantowane wynagrodzenia za czas pozostawania w domu. Władze obiecują też wsparcie z publicznej kasy dla małych i średnich przedsiębiorstw z tych branż, które „najbardziej odczuły pogorszenie sytuacji” w związku z pandemią i ustanowieniem dni wolnych od pracy.

Władzom regionów, w których sytuacja epidemiczna jest najgorsza, przyznano prawo do przedłużenia lockdownu po 7 listopada. Michaił Muraszko, minister zdrowia Rosji, mówił, że takich regionów jest siedem: Udmurtia, Kraj Permski, Orenburski, Baszkiria, Tatarstan oraz obwody tiumeński i iwanowski.

Przypomnijmy, że raz pierwszy Putin ogłosił postój zakładów pracy w związku z pandemią w zeszłym roku. Trwał on od 28 marca do 5 kwietnia. Później rosyjski prezydent przedłużył postój do końca kwietnia, a następnie do 11 maja. Działalności nie wstrzymały wówczas jedynie przedsiębiorstwa o ciągłej produkcji, placówki medyczne i apteki, sklepy z towarami pierwszej potrzeby a także wszystkie przedsiębiorstwa pożytku publicznego. Obecnie władze Rosji nie uszczegółowiły, których przedsiębiorstw nie będzie obowiązywał lockdown.

W środę rosyjskie centrum ds. walki z epidemią poinformowało, że w Rosji w ciągu ostatniej doby zanotowano 34 073 przypadków zarażenia koronawirusem. W tym samym czasie zmarło 1028 pacjentów, co stanowi nowy antyrekord. Obecna fala zakażeń zaczęła się przed dwoma miesiącami.

