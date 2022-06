Atak dronów na rosyjską rafinerię położoną przy granicy z Ukrainą [+VIDEO]

W rafinerii naftowej w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim na terenie Rosji wybuchł pożar. W sieci pojawiły się nagrania wskazujące, że pożar był wynikiem ataku dronów. Później kierownictwo zakładu potwierdziło, że doszło do ataku dwóch bezzałogowców.

W środę gubernator obwodu rostowskiego Walilij Gołubiew poinformował w serwisie Telegram o likwidacji pożaru w rafinerii naftowej w Nowoszachtyńsku. Jak podał, pożar objął powierzchnię 50 metrów kwadratowych i został ugaszony o godzinie 10.50 przez pracowników firmy oraz strażaków. Personel rafinerii został ewakuowany, nie było ofiar w ludziach. Gołubiew już wówczas zasugerował, że pożar był wynikiem ataku dronów. Według RIA Nowosti w akcji gaśniczej brało udział 30 ludzi i 14 jednostek sprzętu.

W sieci pojawiły się nagrania wskazujące, że pożar rzeczywiście był wynikiem ataku jednego lub więcej bezzałogowców.

Reportedly footage of a Ukrainian UAV kamikaze strike on a Russian oil refinery in Novoshakhtinsk, Rostov Oblast. https://t.co/SYsD7oQTwr pic.twitter.com/1MjamL30uV

Footage of firefighters trying to put out the flames after the UAV strike on the oil refinery. 3/ pic.twitter.com/6ScU9Txt5D

— Rob Lee (@RALee85) June 22, 2022