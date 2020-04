Litwa otworzy granice

Władze Republiki Litewskiej stopniowo znoszą środki, które miały zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS COVID-19. W maju ruszą loty transgraniczne.

Władze Litwy podjęły decyzję, że jej obywatele będą mogli wyjeżdżać za granicę bez żadnych ograniczeń. „Dzisiejsza decyzja oznacza, że likwidowane są wszystkie ograniczenia” – słowa litewskiego ministra zdrowia Aurelijusa Verygi zacytował w środę portal Znad Wilii. Na razie otwarte zostaną lądowe przejścia graniczne. Loty transgraniczne zostaną uruchomione 10 maja. Jako pierwsze wystartują samoloty do niemieckiego Frankfurtu nad Menem. Portal L24.lt konkretyzuje jednak, że linie lotnicze będą musiały uzyskiwać specjalne zezwolenie Litewskiej Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu, z wyjątkiem połączeń lotniczych, których wznowienie zatwierdza rząd.

Do tej pory Litwini mogli wyjeżdżać z ojczyzny tylko w przypadku podróży do domu w innym państwie, w którym dana osoba była zameldowana na stałe, bądź konieczności wyjazdu do pracy. Pewne obostrzenia zostają natomiast utrzymane wobec cudzoziemców przybywających na Litwę. Po przyjeździe do tego kraju będą oni musieli przebywać w izolacji.

Od czwartku rusza trzeci etap znoszenia obostrzeń związanych z kwarantanną. Otwarte zostaną biblioteki, muzea przy zastrzeżeniu, że odwiedzający będą musieli zachowywać w nich dwumetrowe odstępy między sobą. Otwarte zostaną także sklepy w galeriach handlowych przy ograniczeniu liczby obsługiwanych jednocześnie osób. Otworzone zostaną także salony fryzjerskie i kosmetyczne, ale też niektóre prywatne gabinety medyczne z wyłączeniem dentystycznych. Lokale gastronomiczne będą mogły od czwartku serwować dania i napoje ale tylko do „ogródków” na otwartej przestrzeni, z zachowaniem odpowiednich odległości między stolikami. Miłośnicy sportu będą mogli go uprawiać na otwartej infrastrukturze takiej jak boiska, korty, strzelnice czy pola golfowe. Przyjęta miara to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych.

„Na tym trzecim etapie zasadniczo wszyscy handlowcy mogą wznowić działalność, ograniczając przepływ kupujących. Wszystkie towary mogą być sprzedawane na targowiskach i we wszystkich miejscach publicznych. Zniesiono również ograniczenie czasu trwania różnych usług – dozwolone jest świadczenie usług w pomieszczeniach zamkniętych trwających dłużej niż 20 minut. Będzie można świadczyć usługi na otwartej przestrzeni, takie jak szkolenie psów, fotografia, jazda konna i tak dalej. Pozostają jednak pewne ograniczenia, na przykład w zakresie usług piękności. Nadal możliwa będzie tylko pielęgnacja włosów i paznokci” – L24.lt przytoczyła słowa ministra energetyki czasowo pełniącego obowiązki ministra gospodarki i innowacji Žygimantasa Vaičiūnasa.

Na Litwie odnotowano jak do tej pory 1375 przypadków zarażenia koronawirusem SARS COVID-19. W ciągu doby liczba ta wzrosła o 31. Z powodu choroby wywoływanej przez nowego wirusa na Litwie zmarło 45 osób, w tym jedna w środę.

