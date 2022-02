Saakaszwili ujawnił, że spotykał się potajemnie z Łukaszenką

Były prezydent Gruzji miał niejawnie nakłaniać białoruskiego przywódcę by nie uznał państwowości Abchazji i Osetii Południowej.

Swoje rewelacje Micheil Saakaszwili ujawnił występując przed tbiliskim sądem na własnym procesie. „Byłem trzy-cztery razy w Londynie” – powiedział były prezydent Gruzji – „Łukaszenko już powiedział, że uzna niepodległość terytoriów [Abchazji i Osetii Południowej] jeśli powie mu o tym Putin, to jest rezultat bezczynności władz gruzińskich” – słowa Sakaszwilego zacytowała rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti.

„Prawda, ja byłem cztery razy w Londynie i przeprowadziłem cztery tajne spotkania z Łukaszenką” – kontynuował były gruziński polityk – „Mówię o tym po raz pierwszy, to była tajna dyplomacja. To, że terytoria [Abchazji i Osetii Południowej] do tej pory są nieuznane przez białoruskiego prezydenta [za niepodległe państwa] jest rezultatem tych spotkań”.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji od stycznia 2004 roku do listopada 2007 i od lutego 2008 do listopada 2013 roku. Opuścił ojczyznę w połowie listopada 2013, kilka dni przed końcem swojej kadencji i inauguracją swojego następcy. Gruzińska prokuratura oskarżyła go o nadużywanie władzy, między innymi poprzez stłumienie opozycyjnej manifestacji czy szykanowanie krytycznych mediów. W związku z ucieczką, władze Gruzji zadecydowały w 2015 roku o pozbawieniu go obywatelstwa tego kraju. Był też ścigany listem gończym. W międzyczasie Saakaszwili trafił na Ukrainę, której obywatelstwo przyjął i włączył się w życie polityczne tego kraju.

W czerwcu 2018 roku sąd w Tbilisi uznał go winnym nadużyć władzy i ukrywania dowodów i skazał go zaocznie na 6 lat więzienia i ponad 2-letni zakaz sprawowania funkcji i urzędów publicznych. Gruzja wiele razy sygnalizowała też Ukrainie chęć dążenia do jego ekstradycji. Przedstawiciele władz gruzińskich zaznaczali, że jeśli tylko Saakaszwili pojawi się w Gruzji, to zostanie natychmiast aresztowany i osadzony w więzieniu. Sam Saakaszwili konsekwentnie odrzucał wszystkie oskarżenia pod swoim adresem i twierdził, że wszystkie wyroki mają charakter polityczny.

1 października br. Saakaszwili ogłosił, że znajduje się w Gruzji. Tego samego dnia został zatrzymany i trafił do aresztu. Według gruzińskich władz celem jego powrotu było doprowadzenie do zamachu stanu. Wkrótce po trafieniu do więzienia w Rustawi były prezydent ogłosił głodówkę, którą jakoby kontynuował do 20 listopada, kiedy to zabrano do do szpitala wojskowego w Gori. W grudniu Saakaszwili wrócił do celi.

Jeszcze w czasach rozpadu Związku Radzieckiego Abchaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka oraz Południowo-Osetyński Obwód Autonomiczny ogłosiły w 1990 r. wyjście ze składu Gruzińskiej SRR. W latach 1991-1992 między Osetyńcami a Gruzinami, a w latach 1992-1993 między Abchazami a Gruzinami doszło do konfliktów zbrojnych w trakcie których mniejszości obroniły swoją niezależność. W przypadku Abchazji odbyło się to z pomocą oddziałów górskich narodów północnego Kaukazu – głównie Czeczeńców.

Po konflikcie gruzińsko-osetyjsko-rosyjskim w 2008 r. Rosja uznała państwowość separatystycznych republik. Obecnie Abchazję i Osetię Południową uznaje, obok Rosji, tylko kilka państw świata. Gruzja nadal uważa je za swoje zbuntowane prowincje tak jak zdecydowana większość państw świata.

