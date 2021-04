Wielka Brytania luzuje ograniczenia

W związku z zaszczepieniem znacznej części populacji i spadkiem liczby zakażeń koronawirusem Wielka Brytania od poniedziałku poluzuje przeciwepidemiczne restrykcje.

Od poniedziałku miliony ludzi w Wielkiej Brytanii będą mieli pierwszą od miesięcy możliwość wizyty u fryzjera, zrobienia swobodnych zakupów i zjedzenia posiłku w restauracyjnym ogródku – podaje Associated Press.

Obecne ograniczenia, wprowadzone w związku z pojawieniem się brytyjskiej odmiany koronawirusa, obowiązują w Anglii od początku stycznia. Podobne zasady wprowadzono w innych częściach Wielkiej Brytanii. Jednak od tamtej pory dzięki programowi masowych szczepień ponad 60 proc. dorosłej populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Średnia 7-dniowa nowo notowanych zarażeń spadła w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii do 2,5 tysiąca. Średnia liczba zgonów nie przekracza 40. Dla porównania, w tym czasie w Polsce średnia zarażeń to około 20 tys. przypadków dziennie, a średnia liczba zgonów zbliża się do 500. W związku z tym premier Boris Johnson zdecydował o złagodzeniu obostrzeń.

Od poniedziałku 12 kwietnia w Anglii zostaną otwarte wszystkie sklepy, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Restauracje i puby będą mogły serwować posiłki i alkohol dla klientów w ogródkach. Ponownie otworzą się siłownie i spa, ogrody zoologiczne, parki rozrywki, biblioteki i domy kultury. Dozwolone zostaną podróże między Anglią a Walią.

Boris Johnson obiecywał, że z tej okazji odwiedzi pub, aby napić się piwa, ale zrezygnował z tego z uwagi na śmierć księcia Filipa.

Jak podaje portal Money.pl, Brytyjczycy „oszaleli” z powodu poluzowania obostrzeń – zainteresowanie miejscami w ogórkach piwnych jest tak duże, że trzeba rezerwować w nich miejsca. Rezerwowane są też taksówki, które mają odwozić Brytyjczyków do domu po hucznym świętowaniu końca lockdownu. Na jednej ze stron internetowych umieszczono zegar, który odlicza czas do końca aktualnych obostrzeń.

Wydawanie posiłków i napojów w pomieszczeniach będzie dozwolone najwcześniej od 17 maja. Wciąż zamknięte pozostają kina, teatry i nocne kluby. Liczba uczestników wesel i pogrzebów jest ściśle limitowana.

Pozostałe części Wielkiej Brytanii – Szkocja, Walia i Irlandia Północna – realizują własne, zasadniczo podobne plany luzowania obostrzeń.

