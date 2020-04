Oszacowano wyniki francuskiej gospodarki w I kwartale. Tak źle nie było od II wojny światowej

Francuska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale tego roku o 6 procent. To najgorszy wynik od 1945 roku – podała w środę agencja AFP powołując się na szacunki Banku Francji.

Z wstępnych wyliczeń Banku Francji wynika, że w pierwszym kwartale 2020 roku PKB Francji zmniejszyło się o 6 proc. Jeśli dodać do tego ujemny wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale poprzedniego roku (- 0,1 proc.), francuska gospodarka technicznie wkroczyła w fazę recesji – pisze AFP.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni marca, w czasie największego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, aktywność gospodarcza we Francji spadła o 32 proc.

Podobny wstrząs francuska ekonomia przeżyła ostatnio w drugim kwartale 1968 roku w związku z rozpoczętą w maju tamtego roku falą protestów politycznych. Jednak wówczas kwartalny spadek PKB wyniósł „tylko” 5,3 proc.

Bank Francji ocenił, że każde kolejne dwa tygodnie przestojów z powodu epidemii koronawirusa będą kosztować francuską gospodarkę 1,5 proc. wzrostu gospodarczego. Jednocześnie przestrzegł przed prostą ekstrapolacją szacunków z uwagi na zmieniającą się sytuację.

Wśród najbardziej poszkodowanych sektorów gospodarki Bank Francji wymienił budownictwo, transport, gastronomię i hotelarstwo.

Jak pisaliśmy, Francja jest jednym z najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa państw Europy. We Francji we wtorek zmarło 1417 osób. To najwięcej w ciągu doby od początku pandemii koronawirusa. Większość z tych osób zmarła nie w szpitalach (597), ale w domach opieki nad seniorami (820). Łączna liczba ofiar śmiertelnych we Francji wynosi 10328 osób, z czego 7091 zmarłych to pacjenci szpitali, a 3237 – podopieczni domów opieki. Dane dotyczące tej drugiej kategorii wciąż są tylko cząstkowe, gdyż zaczęto je publikować dopiero od ubiegłego tygodnia. We Francji łączna liczba osób zarażonych SARS-CoV-2 wynosiła wczoraj 73 488, z tego ponad 17,4 tys. osób wyzdrowiało.

Francja wprowadziła powszechną kwarantannę dopiero 17 marca, w czasie gdy liczba zachorowań sięgnęła 6,5 tysiąca a zmarłych było prawie 150. Później przedłużono ją do 15 kwietnia, ale władze sugerują, że potrwa ona dłużej, jeśli krzywa zachorowań nie ulegnie spłaszczeniu.

Kresy.pl / AFP / Reuters / who.int