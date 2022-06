Norwegia niezadowolona z francuskich śmigłowców, zerwała dwudziestoletnią umowę

Norwegia, rozwiązała swój dwudziesięcioletni kontrakt na 14 śmigłowców morskich NH90, powołując się na opóźnienia, błędy i czasochłonną konserwację. Zwróci helikoptery i domaga się pełnego zwrotu prawie 5 miliardów koron (525 milionów dolarów), które zapłaciła, poinformował w piątek minister obrony Bjørn Arild Gram.

Jak przekazało APNews, Norwegia, rozwiązała swój dwudziesięcioletni kontrakt z francuską firmą na 14 śmigłowców morskich NH90, powołując się na opóźnienia, błędy i czasochłonną konserwację. Zwróci helikoptery i domaga się pełnego zwrotu prawie 5 miliardów koron (525 milionów dolarów), które zapłaciła, poinformował w piątek minister obrony Bjørn Arild Gram.

„Niestety doszliśmy do wniosku, że bez względu na to, ile godzin pracują nasi technicy i ile części zamówimy, nigdy nie sprawi to, że NH90 będzie w stanie spełnić wymagania norweskich sił zbrojnych” – powiedział Bjørn Arild Gram, nazywając to „poważną decyzją”.

Śmigłowiec został opracowany w połowie lat 90. przez NHIndustries, partnerstwo trzech europejskich firm z siedzibą w Aix-en-Provence we Francji. Jest używany przez wiele krajów.

Norwegia zamówiła 14 śmigłowców do zadań straży przybrzeżnej i zwalczania okrętów podwodnych w 2001 roku, podały siły zbrojne. Pierwotnie miały zostać dostarczone do końca 2008 roku. Na dzień dzisiejszy dostarczono tylko osiem w konfiguracji w pełni operacyjnej.

„Flota jest obecnie zobowiązana do zapewnienia 3900 godzin lotu rocznie, ale w ostatnich latach wynosiła średnio tylko około 700 godzin” – poinformowały Siły Zbrojne Norwegii.

W lutym norweskie Ministerstwo Obrony zwróciło się o przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zdolności śmigłowca morskiego tego kraju. W przeglądzie stwierdzono, że nawet przy znacznych dodatkowych inwestycjach finansowych nie byłoby możliwe doprowadzenie wydajności i dostępności NH90 do poziomu, który spełniałby wymagania norweskie.

Norweska Agencja Materiałów Obronnych poinformowała producenta NH90, że rozwiązała umowę w całości i będzie domagać się pełnego zwrotu wszystkich środków i aktywów otrzymanych przez obie strony. Norwegia zwróci helikoptery wraz z otrzymanymi częściami i wyposażeniem.

NHIndustries w oświadczeniu poinformowało , że jest „bardzo rozczarowane decyzją podjętą przez norweskie Ministerstwo Obrony i odrzuca zarzuty postawione zarówno NH90, jak i firmie”.

Dodano, że nie było możliwości przedyskutowania ostatnich propozycji i rozwiązanie umowy przez Norwegię jest „prawnie bezpodstawne”. Norweskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że wkrótce rozpocznie proces poszukiwania alternatywnego śmigłowca morskiego.

Kresy.pl/APNews