Karl Nehammer, który przed tygodniem objął stanowisko szefa austriackiego rządu, podtrzymał stanowisko poprzedników w sprawie Nord Stream 2.

Nehammer udzielił wywiadu niemieckiej gazecie „Welt”, który został opublikowany we wtorek. Fragmenty wywiadu przytacza rosyjska agencja informacyjna Interfax. „Oczekuję, że Nord Stream 2, tak jak zaplanowano rychło będzie mógł zostać uruchomiony” – powiedział nowy szef austriackiego rządu.

Kanclerz zauważył, że choć państwa Unii Europejskiej starają przestawić się na odnawialne źródła energii to jednak ciągle potrzebują gazu ziemnego i ropy naftowej. Kolejne dwie nitki gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego określił jako przykład dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w ten pierwszy surowiec. Jak ocenił Nehammer – „<<Nord Stream 2>> to ważny projekt, który daje Unii Europejskiej bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych”.

Sprzeciwił się on także wiązaniu gazociągu z innymi kwestiami. „Nie sądzę, aby uruchomienie Nord Stream 2 trzeba było wiązać z zachowaniem Rosjan na Ukrainie. W ten sposób Unia Europejska tylko sobie zaszkodzi” – zacytował Interfax. Nehammer uznał, że kwestii Nord Stream 2 „nie należy używać jako środka nacisku na Moskwę”. Jak dodał „Oczywiste jest i to, że przemoc nigdy nie może być środkiem politycznym, a ewentualne pogwałcenie prawa międzynarodowego, jak miało to miejsce w przeszłości, pociągnie za sobą konsekwencje. Oznacza to, że należy szanować interesy Ukrainy jako kraju tranzytowego”.

W czwartek dotychczasowy kanclerz Alexander Schallenberg poinformował o gotowości do odejścia ze stanowiska. Piastował to stanowisko przez zaledwie 52 dni. Schallenberg został kanclerzem na początku października, gdy jego poprzednik Sebastian Kurz złożył rezygnację. Było to spowodowane zarzutami o korupcję i toczącego się w tej sprawie śledztwa prokuratury. 6 grudnia stanowisko kanclerza objął Nehammer, były żołnierz i polityk Austriackiej Partii Ludowej.

interfax.ru/kresy.pl