Sondaż: niemal połowa Włochów za opuszczeniem Unii Europejskiej

Niemal połowa Włochów zagłosowałaby za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Włochy, gdyby teraz zorganizowano referendum na ten temat.

Sondaż przeprowadzony przez ośrodek Tecnè w dniach 9-10 kwietnia pokazał, że gdyby obecnie przeprowadzono we Włoszech referendum na temat wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej, 49 proc. osób zagłosowałoby za „Italexitem”. 51 proc. ankietowanych byłoby za pozostaniem w UE.

Jak podano, poparcie dla wyjścia Włoch z UE wzrosło o 20 pkt. procentowych w porównaniu z badaniem z listopada 2018 roku. O tyle samo zmalał udział zwolenników członkostwa Włoch w Unii Europejskiej.

Zaprezentowane wyniki nie uwzględniają osób niezdecydowanych, których wśród ankietowanych było 14 proc. Próba badawcza liczyła 1000 osób.

Jak pisaliśmy, na tle pandemii koronawirusa we Włoszech znacznie wzrosły nastroje eurosceptyczne. Według opublikowanego w ubiegłym tygodniu sondażu, odsetek obywateli Włoch popierających Unię Europejską spadł do 30 procent. Ponadto, 70 proc. Włochów uważa, że Niemcy nie popierają ich kraju w dobie pandemii i „duszą” Włochy. Przeciwnego zdania było 16 proc. ankietowanych. Wcześniej włoski lekarz i polityk Maurizio Brucchi, były burmistrz miasta Teramo, powiedział brytyjskiej gazecie Daily Express, że po ustaniu pandemii koronawirusa Włochy najprawdopodobniej opuszczą Unię Europejską. Podobną opinię wyraził szef największej włoskiej partii opozycyjnej Matteo Salvini porównując UE do węży i szakali: „Najpierw pokonamy wirusa a później pomyślimy o UE. I, jeśli potrzeba, pożegnamy się. Bez podziękowania”. Później premier Włoch Giuseppe Conte zaapelował do Unii Europejskiej, by ta „nie popełniła tragicznych błędów” w sytuacji pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że Unii grozi utrata sensu istnienia w oczach obywateli.

