Serbia znosi stan wyjątkowy

Zgromadzenie Narodowe Serbii przegłosowało w środę zniesienie stanu wyjątkowego wprowadzonego wcześniej w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COVID-19.

O odwołania stanu wyjątkowego wystąpił do parlamentu rząd Any Brnabić. Wniosek rządu poparło w głosowaniu 155 spośród 250 członków Zgromadzenia Narodowego, choć na sali było ich znacznie mniej. W efekcie nikt nie zagłosował przeciw, jeden deputowany się wstrzymał, a jeden obecny nie zagłosował, jak podał portal B92.net.

Zniesienie stanu wyjątkowego oznacza też zniesienie 11 obostrzeń dotyczących między innymi organizacji działalności gospodarczej, które ustanowiono w calu walki z pandemią koronawirusa. Dotyczą one zarówno aktywności pracowników jak odroczeń podatkowych. Część obostrzeń zostanie jednak utrzymana w mocy.

Stan wyjątkowy został w Serbii ustanowiony 15 marca. Przez ten czas do 6 maja parlament zbierał się tylko raz – 29 kwietnia, by przedłużyć obowiązywanie stanu wyjątkowego oraz udzielić premierowi pełnomocnictw do rządzenia dekretami wydawany za kontrasygnatą prezydenta. Tym samym Serbia przyjęła podobny model jaki wcześniej wprowadzono na Węgrzech gdzie parlament także zawiesił swoją działalność na czas stanu wyjątkowego. Rząd Any Brnabić zdołał wydać 12 dekretów regulujących głównie środki walki z pandemią.

W Serbii odnotowano jak do tej pory 9791 przypadków zakażenia nowym koronawirusem. 203 nosicieli zmarło.

b92.net/worldometers.info/kresy.pl