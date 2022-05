Nordycy chcą udzielić gwarancji Szwedom i Finom jeszcze przed ich dołączeniem do NATO

Norwegia, Dania i Islandia są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa dwóch innym państwom Europy Północnej.

Deklarację taką złożył w poniedziałek premier Norwegii Jonas Gahr Store, który zapowiedział w imieniu swojego państwa, ale także Islandii i Danii, szybką zgodę na przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Uznał on, że te dwa państwa „już spełniają kryteria sojuszu wojskowego”, a „Ich członkostwo wzmocni bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego” – zacytował portal Forsal.

Norwegia, Dania i Islandia zadeklarowały, że są gotowe udzielić pomocy Szwecji i Finlandii wszelkimi niezbędnymi środkami, jeśli zostaną one zaatakowane jeszcze zanim zostaną przyjęte do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gwarancje takie przedstawili premierzy trzech nordyckich państw już należących do NATO.

W poniedziałek rząd Szwecji zapowiedział wystąpienie do Sojuszu o przyjęcie w swoje szeregi, co oznacza rozpoczęcie formalnego procesu akcesji. Władze Finlandii zapowiedziały to już wcześniej.

Od kilku dni sprzeciw wobec przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO sygnalizuje jednak Turcja. W poniedziałek jej prezydent Recep Tayyip Erdogan powtórzył swoje oskarżenia o to, że państwa te tolerują u siebie antytureckich „terrorystów”.

Swoje warunki dla ewentualnej zgody na przyjęcie dwóch nowych państw do NATO ogłosił też prezydent Chorwacji. Jednak w przypadku tego bałkańskiego kraju od stanowiska prezydenta odcina się jego rząd.

