Putin ciepło podejmowany w ZEA i Arabii Saudyjskiej

Prezydent Rosji Władimir Putin był z pompą podejmowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z których w środę udał się do Arabii Saudyjskiej.

Wizyta Putina w ZEA było krótka. Pojawił się Abu Zabi w czasie, gdy w mieście odbywa się szczyt klimatyczny ONZ COP28. W otoczeniu wystawnej eskorty przywódca Rosji został przewieziony do do pałacu prezydenckiego, gdzie powitano go salutem z 21 armat i przelotem wojskowych odrzutowców gospdoarzy, puszczających dym w kolorach rosyjskiej flagi.

This is how UAE 🇦🇪 welcomes a war criminals : pic.twitter.com/hUrgytWtki — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) December 6, 2023

Prezydent Emiratów Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan witając Putina nazwał go “drogim przyjecielem” – zacytowała Al Jazeera. „Cieszę się, że mogę was ponownie spotkać” – powiedział szejk Mohammed. Później wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że wraz z Putine omawiał „znaczenie wzmocnienia dialogu i współpracy dla zapewnienia stabilności i postępu”. Według TASS mowa przywódcy rozmawiali m.in. o współpracy dwustronnej w branży energetycznej i zaawansowanych technologiach.

Rosyjski wypowiadał się w bardzo podobnym tonie. „Nasze stosunki, głównie dzięki waszemu stanowisku, osiągnęły bezprecedensowo wysoki poziom” – Putin powiedział szejkowi-prezydentowi. Jak podkreślił prezydencki gość – „ZEA są głównym partnerem handlowym Rosji w świecie arabskim”.

Po ekspresowej wizycie Putin wyleciał z Abu Zabi do sąsiedniej Arabii Saudyjskiej. W Rijadzie podejmował go następca trony, w praktyce prowadzący politykę zagraniczną i bezpieczeństwa saudyjskiego królestwa książę Mohammed ibn Salman.

Russian President Vladimir Putin and Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman | #OOTT 🇸🇦 ⛽️ 🇷🇺 pic.twitter.com/AkZfmdFgPk — Javier Blas (@JavierBlas) December 6, 2023