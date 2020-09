Kolejny pożar w porcie w Bejrucie. W mieście wybuchła panika [+VIDEO]

Duży pożar wybuchł w czwartek w porcie w Bejrucie. Mieszkańcy miasta wpadli w panikę pamiętając o gigantycznej eksplozji, która miesiąc temu zniszczyła bejrucki port i okolice, zabijając prawie 200 osób.

Jak podaje agencja Reutera, pożar zaczął się w zrujnowanej strefie wolnocłowej portu, sprawiając, że niektórzy mieszkańcy uciekli z miasta, które wciąż nie uporało się z traumą po wybuchu, który nastąpił po pożarze portu na początku sierpnia. Na nagraniach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych widać gęste chmury dymu i płomienie unoszące się z ruin portu.

Pożar gaszono z ziemi oraz z powietrza, za pomocą wojskowych helikopterów. Nie ma doniesień o ewentualnych ofiarach pożaru. Szef libańskiego Czerwonego Krzyża powiedział, że nie ma obawy przed kolejną eksplozją i że nikt nie odniósł obrażeń, choć odnotowano przypadki osób mających problemy z oddychaniem.

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB

Video being shared from the site of the massive #Beirut fire.

Note: Firefighters again sent in without knowing what was on fire. Again there is no official comment. There is no evacuation order. So many lives at risk and no-one in power shows initiative.pic.twitter.com/y0iars2aNy

— Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020