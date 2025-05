Izrael zbombardował terytorium Libanu [+VIDEO]

W czwartek izraelskie siły powietrzne przeprowadziły całą serię ataków na południową część Libanu, ignorując rozejm zawarty jeszcze w listopadzie.

Libańska telewizja Al Mayadeen przekazała, że Izraelczycy przeprowadzili 15 nalotów na sam ragion An-Nabatijja. Pierwsza z fali tych ataków była wymierzona w miejscowości Nabatija al-Fawka, Kfar Tebnit i Kfar Remman.

In yet another act of unrestrained aggression, Israeli warplanes launched over 15 airstrikes on South Lebanon’s #Nabatieh district, targeting villages including Nabatieh al-Fawqa, Kfar Tibnit, and Kfar Remman, areas where schools were in session. #AlMayadeen ’s correspondent… pic.twitter.com/MZUrYuKfJw

“Israel” intensified its aggression on southern Lebanon, launching more than 15 air raids on the #Nabatieh district in a single wave.

According to #AlMayadeen’s correspondent, the Israeli raids targeted multiple villages across the district, while warplanes executed a fire belt… pic.twitter.com/mpOuvQfQOm

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 8, 2025