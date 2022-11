Iran nadal wzbogaca uran

Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 60 proc. w kolejnej swojej instalacji nuklearnej.

France24 podała we wtorek za mediami irańskimi, że ośrodek nuklearny w Fordow rozpoczął wzbogacanie uranu do 60 proc. Francuska telewizja podkreśliła, że to kolejny taki ruch Irańczyków, bowiem wzbogacanie do tego poziomu uruchomiono już wcześniej w innych instalacjach.

O podniesieniu progu wzbogacania pierwiastka rozszczepialnego w Fordow poinformowali sami Irańczycy w oficjalnym piśmie do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Takie zachowanie ma być „mocną odpowiedzią” Irańczyków na niedawną rezolucję agencji, francuska telewizja podaje za ISNA.

Rada Zarządzających MAEA zrzeszająca 35 krajów przyjęła w czwartek rezolucję nakazującą Iranowi pilną współpracę w ramach dochodzenia agencji w sprawie śladów uranu znalezionych w trzech niezgłoszonych uprzednio agencji miejscach, poinformowali dyplomaci po głosowaniu przy drzwiach zamkniętych.

Tymczasem irańskie media poinformowały, że ​​Teheran zbuduje również nowe zestawy wirówek w swoich elektrowniach jądrowych w Natanz i Fordow, które służą właśnie do wzbogacania uranu. Poziom wzbogacenia pierwiastka do poziomu w którym jest on użyteczny do skonstruowania broni atomowej to ponad 90 proc.

Rezolucja MAEA jest drugą w tym roku wymierzoną w Iran w związku z dochodzeniem, które stało się przeszkodą w rozmowach na temat wznowienia porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r., ponieważ Iran zażądał jego zakończenia.

Wspólny Generalny Plan Działań (JCPOA) w sprawie irańskiego programu atomowego został zawarty przez Iran, USA, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Unię Europejską 2015 roku. Określał on zasady rozwijania przez Irańczyków sektora cywilnej energetyki jądrowej, Mimo tego, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ Iran przestrzegał zapisów porozumienia USA w maju 2018 r. zerwały je, a następnie nałożyły na Iran dotkliwe sankcje (był to jeden z głównych punktów programu politycznego Donalda Trumpa). Teheran dalej przestrzegał postanowień umowy, aż do lata 2019 roku, ale potem również uznał je za nieobowiązujące.

Obecnie trwają negocjacje w sprawie wznowienia JCPOA.

france24.com/kresy.pl