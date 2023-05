Iran formalizuje sojusz z Syrią

Prezydenci Iranu i Syrii podpisali w środę porozumienie o „długoterminowej strategicznej wszechstronnej współpracy”, w czasie przełomowej wizyty Ebrahima Raisiego w kraju sojusznika.



Obaj prezydenci spotkali się w środę w Damaszku, podkreślając znaczenie długoterminowego planu współpracy Iranu z Syrią dla realizacji interesów obu narodów i innych krajów w regionie. Oprócz umowy o współpracy strategicznej obaj prezydenci podpisali 14 innych dokumentów dotyczących różnych płaszczyzn, w tym handlu, ropy i energii, inżynierii, mieszkalnictwa, transportu kolejowego i lotniczego, stref wolnego handlu, komunikacji i technologii, pomocy w przypadkach trzęsień ziemi, ułatwień pielgrzymek do miejsc świętych dla mieszkańców obu narodów muzułmańskich.

Relacjonująca wizytę prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego w Syrii telewizja PressTV podkreśliła, że to pierwsza wizyta zagranicznej głowy państwa w tym kraju od czasu osunięcia się go w odmęty wewnętrznego konfliktu przed ponad dekadą. Od 2011 r. antyrządowe ugrupowania zbrojne, wspierane przez mocarstwa zachodnie oraz niektóre państwa arabskie, próbowały obalić władze Syrii i zmienić jej system polityczny. Po latach, setkach tysięcy ofiar i milionach Syryjczyków emigrujących z ojczyzny, syryjski prezydent Baszar al-Asad zdołał jednak utrzymać u steru i odzyskać kontrolę polityczną nad większością terytorium państwa i jego głównymi miastami.

Irańczycy są obecni w Syrii od dekady. Wsparcie materiałowe, kadrowe i operacyjne Teheranu, realizowane przede wszystkim za pośrednictwem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, walnie przyczyniło się do zwycięstwa władz Syrii. Teheran zmobilizował do wsparcia al-Asada powiązany ze sobą libański Hezbollah, czy organizacje szyitów irackich. W Syrii pojawiali się także, za sprawą Iranu, szyiccy bojownicy z Afganistanu. Irańczycy i ich sprzymierzeńcy są jednak w Syrii regularnym celem ataków Izraelczyków, a czasem Amerykanów.

Mehrdad Bazrpasz, irański minister dróg i szef Wspólnej Irańsko-Syryjskiej Komisji Gospodarczej określił podpisane dokumenty jako „niemal bezprecedensowe zarówno pod względem liczby, jak i wagi kwestii”. Jak stwierdził – „Główna część tych dokumentów ma na celu ułatwienie handlu między dwoma krajami”.

Teheran i Damaszek mają również omówić utworzenie wspólnego banku i wspólnej instytucji ubezpieczeniowej, które ułatwią handel dwustronny, powiedział urzędnik, dodając, że jeden syryjski i jeden irański bank będą przeprowadzać transakcje finansowe do czasu utworzenia wspólnej instytucji.

Według jednej z umów 50 tys. Irańczyków będzie mogło co roku pielgrzymować do sanktuarium Hadhrat Zainab, wnuczki proroka Mahometa, w Damaszku, korzystając z trzech do pięciu bezpośrednich lotów tygodniowo, powiedział Bazrpash . Dodał, że połączenie to zostanie uruchomione w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.



Eksperci już wcześniej podkreślali znaczenie ekonomicznych aspektów wizyty Raiesiego w Damaszku, zauważając, że zacieśnienie współpracy gospodarczej pomogłoby stawić czoła sankcjom nałożonym przez Zachód na oba państwa.

Podczas środowego spotkania z al-Asadem Raisi zaznaczył, że Iran będzie stał u boku swoich “syryjskich braci” także w powojennej epoce odbudowy, tak jak to miało miejsce “podczas walki z terroryzmem”. Zastępca szefa gabinetu Raisiego do spraw politycznych, Mohammad Dżamszidi, napisał na Twitterze, że spotkanie było „poważne i konstruktywne” i trwało cztery godziny. Twierdził on, że przywódcy skupili się na „przeglądzie i koordynacji strategicznego otoczenia regionu”, w tym kwestii Palestyny.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Syryjski prezydent wezwał Iran do odegrania większej roli w ustanowieniu trwałego pokoju w jego kraju i odbudowie zniszczonych wojną części Syrii. Już 26 kwietnia A-Asad na spotkaniu w Damaszku z irańskim ministrem Bazrpaszem wezwał do wykorzystania nowych perspektyw współpracy gospodarczej i powiązań handlowych z Iranem. Podkreślił on, że kluczowe znaczenie ma przełożenie głębi relacji politycznych między Syrią a Iranem na sferę gospodarczą. Stwierdził również, że oba rządy muszą znaleźć sposoby na zwiększenie swojego wzrostu gospodarczego.