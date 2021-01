Białoruskie władze zarzuciły Ukrainie stronniczość

Ministerstwo spraw zagranicznych Białorusi zareagowało na przesłuchanie przez ukraińskich śledczych byłego oficera białoruskiego specnazu Igora Makara.

Jak podały we wtorek Ukrajinśki Nowyny, białoruskie MSZ zarzuciło Ukrainie brak obiektywności w sprawie o zabójstwo dziennikarza Pawła Szeremeta i zakwestionowało wiarygodność Igora Makara, który oskarża białoruskie władze o zamówienie zamachu na życie Szeremeta.

Przypomnijmy, że w poniedziałek były oficer białoruskiej jednostki specjalnej „Ałmaz” Igor Makar poinformował o złożeniu w Kijowie zeznań w sprawie o zabójstwo Szeremeta. Wcześniej w styczniu Makar przekazał mediom nagranie z 2012 roku mające być zapisem rozmowy ówczesnego szefa KGB Białorusi Wadima Zajcewa z dwoma funkcjonariuszami tej służby. Podczas rozmowy omawiano możliwości dokonania zamachów na trzech białoruskich mundurowych, którzy uciekli na Zachód, a także na mieszkającego wówczas w Rosji Pawła Szeremeta.

„To indywiduum jest nam znane od dawna, więc z pewnym sceptycyzmem przyglądaliśmy się całemu zamieszaniu wokół jego wypowiedzi” – oświadczył rzecznik prasowy białoruskiego MSZ Anatolij Głaz. „Odnotowaliśmy również reakcję naszych ukraińskich kolegów, którzy prawie zdecydowali się rozpocząć zupełnie nowe śledztwo w tej sprawie. Przy tym jest jasne, że wyłącznie z powodów politycznych” – dodawał Głaz.

Rzecznik białoruskiej dyplomacji podkreślił, że Ukraina nie wystąpiła do Białorusi po otrzymaniu informacji od Makara.

„Czekaliśmy cierpliwie, aż strona ukraińska zwróci się do nas w ustalonym porządku o pomoc prawną, jak wskazała, w celu przeprowadzenia obiektywnej weryfikacji. Ponieważ nikt do tej pory nie złożył wniosku, pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do chęci zachowania przez nich obiektywizmu a dalsze oczekiwanie prawdopodobnie nie ma sensu” – powiedział Głaz.

Jak podają Ukrajinśki Nowyny, białoruskie MSZ udostępniło nagranie dźwiękowe mające podważać wiarygodność Igora Makara. Ma być to zapis rozmowy Makara z nieznaną osobą w ambasadzie na Litwie, w której miał on proponować przekazanie informacji o zbliżających się działaniach specjalnych białoruskich służb, w tym o „likwidacji ludzi”, w zamian za paszport obywatela Litwy i 1,52 mln euro wynagrodzenia. Wedle tych doniesień Białoruś przekazała swoje materiały na temat Makara Polsce, Litwie i Niemcom.

