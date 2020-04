Białoruś zwiększa eksport

Stabilizacja relacji po okresie konfliktów między Białorusią a Rosją sprzyja rozwojowi białoruskiego eksportu do kraju wschodniego sąsiada. Jeszcze bardziej wzrósł jednak wywóz towarów do innych partnerów.

Służba prasowa białoruskiego Ministerstwa Produkcji Rolnej podała dane na temat eksportu białoruskiego w tym sektorze. Jak podaje za resortem portal naviny.by wartość tego eksportu wzrosła na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku o 81,5 mln dolarów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyraźnie wzrósł eksport białoruskiego mięsa i produktów rolnych – o 7,4 proc. do wartości 154 mln dol. Jeszcze bardziej wzrósł eksport produktu z którego znana jest Białorusi – ziemniaków. Wyeksportowano ich łącznie na sumę 9,5 mln dol. czyli o 10,4 proc. wyższą niż rok wcześniej. Jeszcze bardziej wzrósł wywóz białoruskiego mleka i produktów mlecznych – 14 proc. do łącznej wartości 403 mln dol. To właśnie białoruskie przedsiębiorstwa sektora mięsnego i mlecznego były często obejmowane rosyjskimi zakazami wwozu. Rosjanie twierdzili, że nie spełniają one norm sanitarnych, jednak strona białoruska często określała zakazy rosyjskie jako nakładane z powodów politycznych, w związku ze sporami władz obu państw co do ich integracji lub warunków handlu surowcami energetycznymi.

Niedawna stabilizacja relacji między Mińskiem i Moskwą, która znalazła swój wyraz w porozumieniu w sprawie handlu węglowodorami wpłynęła na białoruski eksport. Strumień białoruskich dóbr wywożonych do Rosji wzrósł o 5,5 proc., a do pozostałych państw WNP o 21,8 proc. Ale jeszcze szybszy jest wzrost białoruskiego eksportu w innych kierunkach.

Białoruski eksport do Ameryki Północnej i państw basenu Morza Karaibskiego wzrósł o 29 proc., do Unii Europejskiej 0 50 proc., do Chin o 100 proc., a do Australii i Oceanii o 190 proc.

naviny.by/kresy.pl