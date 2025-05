Unia Europejska nie przedłuży uproszczonych zasad handlu z Ukrainą

W środę 1 maja w powiecie żarskim funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, wspierani przez mundurowych z Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz niemiecką policję, zatrzymali obywatela Polski przewożącego nielegalnych migrantów. Do zdarzenia doszło w ramach wspólnych działań prowadzonych w rejonie polsko-niemieckiej granicy.

Podczas kontroli drogowej w pojeździe marki Toyota ujawniono pięciu cudzoziemców – czterech obywateli Afganistanu i jednego Pakistanu. Osoby te nie posiadały dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski. 24-letni kierowca, obywatel Polski, został zatrzymany pod zarzutem pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Jak ustalono, mężczyzna miał przewieźć migrantów do Niemiec. Przyznał się do zarzucanego czynu, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.