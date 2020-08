Klasyczne SOS na plaży uratowało mężczyzn, którzy utknęli na bezludnej wysepce

Trzech mężczyzn po wyczerpaniu zapasu paliwa utknęło na kilka dni na bezludnej wysepce na Oceanie Spokojnym. Uratowali się dzięki klasycznej sygnalizacji alarmowej.

Trzech mężczyzna zagubiło się w czasie rejsu na wodach wokół rozciągającego się na dużej przestrzeni archipelagu Mikronezji. Jak zrelacjonowała we wtorek agencja informacyjna Associated Press mężczyźni rozpoczęli rejs 30 lipca z atolu Pulawat ruszając siedmiometrową łodzią, chcąc pokonać odległość 43 kilometrów i dotrzeć do atolu Pulap. Po drodze zboczyli z kursu, a gubiąc go wyczerpali swój zapas paliwa kierując się na najbliższy ląd.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ponieważ przez trzy dni nie było żadnej informacji o podróżnikach rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Prowadziły ją jednostki marynarek wojennych oraz lotnictwa Australii oraz Stanów Zjednoczonych. Piloci samolotów dostrzegli w niedzielę napis „SOS” ułożony na plaży niewielkiej, bezludnej wyspy Pikelot. Australijczycy wysłali na nią śmigłowiec wojskowy, którego załoga dowiozła turystom wodę i pożywienie. Byli oni w dobrej kondycji. Następnie turyści zostali ewakuowani przez mikronezyjską łódź patrolową.

„Jestem dumny z reakcji i profesjonalizmu wszystkich na pokładzie ponieważ spełniliśmy obowiązek wkładu w bezpieczeństwo życia na morzu, gdziekolwiek na świecie się znajdujemy” – skomentował kapitan australijskiej Marynarki Wojennej Terry Morrison.

Czytaj także: Według mediów Amerykanie chcą zbudować w Australii nowy port wojskowy

apnews.com/kresy.pl