Siły USA zarzuciły rosyjskiemu Su-35 niebezpieczny manewr. „Zbliżył się na 8 metrów” [+VIDEO]

Rosyjscy lotnicy po raz drugi w ciągu ostatnich czterech dni zachowali się w niebezpieczny i nieprofesjonalny sposób wobec samolotu amerykańskich sił powietrznych – twierdzi amerykańska 6. Flota.

W wydanym w niedzielę komunikacie 6. Flota Marynarki Wojennej USA zarzuciła Rosjanom, że ich myśliwiec Su-35 wykonał niebezpieczny manewr podczas przechwycenia nad Morzem Śródziemnym amerykańskiego samolotu rozpoznawczego P-8A.

Według Amerykanów do incydentu doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. 19 kwietnia rosyjski Su-35 dwukrotnie przechwycił amerykańskiego zwiadowcę w przeciągu 100 minut. „Pierwsze przechwycenie uznano za bezpieczne i profesjonalne” – stwierdzono w komunikacie, podczas gdy drugie miało być „niebezpieczne i nieprofesjonalne”. Według Amerykanów Su-35 dynamicznie i na dużej prędkości zbliżył się do amerykańskiego samolotu na odległość 25 stóp czyli niecałe 8 metrów, narażając P-8A na podmuch gazów wylotowych silnika odrzutowego i turbulencje.

W odpowiedzi samolot sił USA, który jak podkreślono leciał na stałej wysokości i ze stałą prędkością, musiał obniżyć lot.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020