Władze Kanady zezwoliły na przekazanie remontowanych w tym kraju turbin produkcji niemieckiej właśnie do Niemiec.

O zamiarach Kanadyjczyków poinformowała minister spraw zagranicznych Mélanie Joly. „Podjęliśmy taką decyzję. To właśnie to, o co prosiły nas Niemcy” – jej słowa zacytowała w czwartek agencja informacyjna Interfax.

W tym kontekście szefowa kanadyjskiej dyplomacji stwierdziła, że według Ottawy Rosja „powinna jak najszybciej ponownie rozważyć swoją odmowę” odebrania już w Niemczech turbiny Siemensa niezbędnej dla działania gazociągu Nord Stream.

Jeszcze w lipcu rząd Kanady zezwolił na wysłanie do Niemiec sześciu turbin wyprodukowanych przez niemiecki koncern Siemens, które były remontowane w kanadyjskim Montrealu, wyłączając je spod działania kanadyjskich sankcji wobec Rosji. Jedna z turbin już trafiła do Niemiec w celu przekazania Gazpromowi. Mają być one zainstalowane w gazociągu Nord Stream.

Na początku sierpnia Gazprom poinformował, że obecne antyrosyjskie sankcje Unii Europejskiej utrudniają pomyślne rozwiązanie sytuacji poprzez transport i naprawę silników turbin gazowych Siemensa dla tłoczni Portowaja, będącej elementem gazociągu Nord Stream dostarczającego gaz właśnie do Niemiec. Awarią tą Gazprom uzasadniał okresowe redukcje w dostawach surowca. Przerwy te pogłębiają kryzys energetyczny, spowodowany niedoborem „błękitnego paliwa” w Niemczech i całej Europie.

interfax.ru/kresy.pl